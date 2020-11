Von Volker Endres

Mannheim. "Ich bin froh, dass wir unser soziales Engagement aufrechterhalten können, auch wenn keine Zuschauer im Stadion sind", sagt Markus Kompp. Der Geschäftsführer des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim begrüßt deshalb die neue Kooperation mit dem Deutsch-Türkischen Institut für Arbeit und Bildung (DTI). Dessen Vorsitzender Mustafa Baklan sei nur zufällig auch der Trikotsponsor des Traditionsclubs, wie beide Seiten versichern.

Man setze sich für die Stärkung der Demokratie ein, bekräftigt DTI-Geschäftsführer Professor Franz Egle. So sei Terrorismus zwar ein internationales Problem, "aber wir wollen lokal dagegen vorgehen", sagt er bei der Pressekonferenz im Carl-Benz-Stadion. Mit verschiedenen Projekten, etwa einem Memory-Spiel für die Kinder der Partnerschulen des Instituts, einem Freundschaftsspiel der Waldhöfer als Zeichen gegen Rassismus und einer "Licht an"-Aktion zum 72. Geburtstag des Grundgesetzes stehe man für Vielfalt in der Demokratie ein. Und engagiere sich zugleich gegen Muslimfeindlichkeit sowie die Ausgrenzung von Juden oder Sinti und Roma. "Der SV Waldhof ist mit seiner Strahlkraft für uns ein wichtiger Partner", betont Mustafa Baklan.

Gemeinsam wende man sich gegen Hass und Gewalt, etwa gegen die jüngsten islamistischen und antisemitischen Anschläge. Ziele, für die sich der SV Waldhof seit Jahren einsetze, betont Kompp. Er erinnert an Aktionen wie etwa das Engagement bei der Europawahl oder die Einsätze für Menschlichkeit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die vom Verein oder seinen Fanclubs getragen worden seien.

Hinzu komme nun die neue Kooperation mit "sozialen und zivilgesellschaftlichen Zielen", so die ehrgeizige Eigendefinition. "In der Mannschaft spielt Rassismus ohnehin keine Rolle", weiß Kompp. Schwieriger sei die Rolle der Zuschauer, wenn sie denn einmal wieder ins Stadion dürfen: "Bei 24.000 Menschen sind vereinzelte rassistische Äußerungen nicht auszuschließen", so der Geschäftsführer.

An der Minimierung und vor allem Ächtung dieser Einzelmeinungen arbeite man seit Jahren. Genau definiert ist die Zusammenarbeit noch nicht. Nur so viel: "Es soll keine Einzelaktion werden, sondern wir fixieren die Zusammenarbeit jetzt schriftlich und wollen dann weitere Projekte starten", sagt Kompp.

Zur Unterstützung überreicht der SVW-Geschäftsführer den DTI-Verantwortlichen aber schon einmal eine Spende von 1907 Euro – wie das ursprüngliche Gründungsjahr der Blau-Schwarzen. Damit sollen zunächst einmal die drei angedachten Aktionen des Memory-Spiels und die symbolische Lichterkette "Licht an" unterstützt werden.

Für das Freundschaftsspiel als Zeichen gegen Fremdenhass zwischen dem SV Waldhof und dem Landesligisten Türkspor Mannheim sei man noch in der Absprache. Wunschtermin sei der 23. Mai 2021. An diesem Tag feiert das Grundgesetz seinen 72. Geburtstag.