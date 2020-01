Mannheim. (RNZ) Einen Transport-Inkubator für Neugeborene im Wert von 90.000 Euro hat die "Bülent Ceylan für Kinder Stiftung" dem Verein "Elternkreis Frühgeborene und kranke Neugeborene Mannheim" übergeben. Die Stiftung des Comedians hat alleine 82.000 Euro des Anschaffungspreises übernommen. Auch der Elternkreis steuerte einen vierstelligen Betrag bei. Mit dem Hightech-Transportsystem können schwerkranke Neu- und Frühgeborene sicher zur Behandlung auf die spezialisierte Kinder-Intensivstation der Klinik für Neonatologie an der Universitätsmedizin Mannheim (UMM) gebracht werden.

Der Transport-Inkubator ist eine Spezialanfertigung, die die Sicherheitsnormen für den Transport in Rettungswagen, -hubschraubern und -flugzeugen erfüllt. Er setzt sich zusammen aus einem Brutkasten und zahlreichen intensivmedizinischen Geräten. "Meine Kinder sind damals ohne größere Probleme und gesund zur Welt gekommen – aber leider haben nicht alle Neugeborenen so viel Glück", sagt Comedian Bülent Ceylan: "Mit dem Transport-Inkubator will ich dazu beitragen, die Lebenschancen von kranken Neugeborenen und Frühgeborenen zu verbessern. Denn je schneller sie verlegt werden können, desto besser kann ihnen geholfen werden."

Die Klinik für Neonatologie nutzt bereits einen ähnlichen Transport-Inkubator. "Das Universitätsklinikum Mannheim hat vor über 30 Jahren die lebensrettende ECMO-Lungenersatztherapie erstmals im deutschsprachigen Raum für Neugeborene eingesetzt", so der Arzt Neysan Rafat, Stellvertretender Direktor der Klinik für Neonatologie. Die UMM ist führend auf diesem Gebiet: "Daher behandeln wir schwerkranke Babys nicht nur aus Mannheim und der Region, sondern auch aus dem gesamten Bundesgebiet und müssen deutlich mehr Neugeborene transportieren als andere Krankenhäuser." Dafür wird der zweite Transport-Inkubator dringend benötigt.

"Leider wird nicht alles, was heute für eine moderne universitäre Patientenversorgung nötig ist, von den Kostenträgern auch finanziert", sagt Freddy Bergmann, Geschäftsführer des Universitätsklinikums. Durch die Unterstützung von Spendern seien aber wenigstens einige wichtige Projekte umsetzbar. "Einen Transport-Inkubator kann man nicht einfach so kaufen – das ist immer eine individuelle Spezialanfertigung", so Julia Heffner, Vorsitzende des Elternkreises. "Wir haben das neue Gerät von der ersten Idee bis zur Bestellung und Abnahme gemeinsam mit der Klinik begleitet und freuen uns sehr, dass es jetzt offiziell in Betrieb gehen kann."