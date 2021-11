Von Jan Millenet

Mannheim. Die Rauchwolke wälzt sich aus einer Tunnelröhre nach draußen. Die an der Tunneldecke angebrachten Entlüftungsturbinen drehen auf Hochtouren und erzeugen entsprechend Lärm. Im Innern der Röhre lässt sich das Feuer eines brennenden Autos erahnen. Solch ein Notfall, der real hoffentlich nie eintritt, wird am Mittwoch und Donnerstag im Mannheimer Fahrlachtunnel bei spektakulären Brandrauchversuchen simuliert. Die Versuche sollen Erkenntnisse liefern, wie sicher diese wichtige Verkehrsverbindung ist. Ansonsten hat Bürgermeister Dirk Grunert nur ein Ziel: "Den Fahrlachtunnel so schnell wie möglich wieder öffnen."

Seit Monaten ist der normalerweise stark frequentierte Tunnel wegen technischer Mängel gesperrt. Das ärgert viele Mannheimer genauso wie die Pendler, die Umwege und Staus einplanen müssen. "Eine Generalsanierung würde Jahre dauern", erklärt der städtische Fahrlachtunnel-Projektkoordinator Alexandre Hofen-Stein. Aus diesem Grund habe man sich für eine "Notertüchtigung" entschieden, um die beiden Röhren in zumindest absehbarer Zukunft wieder für den Verkehr freizugeben. Die zweitägigen Brandrauchversuche sind ein Schritt hin zu diesem Ziel.

Mit ihnen wird getestet, ob die Entlüftungsturbinen richtig funktionieren, wie sich der Rauch verhält und wie lange es dauert, bis der Tunnel im Brandfall entlüftet ist. Eine genaue Auswertung dauert laut Hofen-Stein jedoch rund ein bis zwei Wochen. Erste Teilergebnisse könnte es in den nächsten Tagen geben.

"Wenn die Ergebnisse positiv sind, können wir die anstehenden Sanierungsmaßnahmen möglicherweise anders priorisieren, um eine schnellere Öffnung zu erreichen", so der Projektkoordinator weiter. Ein genaues Datum für die Freigabe des Fahrlachtunnels kann er zum jetzigen Zeitpunkt zwar nicht nennen, wirft aber als Ziel den Sommer 2022 in die Runde. Dabei soll die Öffnung laut Dirk Grunert in drei Phasen erfolgen: Bei Phase eins, die eventuell im kommenden Sommer eintritt, werde in jeder der beiden Tunnelröhren eine der zwei Fahrspuren für den Autoverkehr frei, für Lastwagen jedoch vorerst nicht. Mit der zweiten Phase folgt die Öffnung der zweiten Fahrspur, und Lkw dürfen wieder durch die Röhren fahren. In der dritten Phase sollen die noch verbliebenen Sanierungsarbeiten erledigt werden.

Für den Brandrauchversuch ist eine auf Brandschutz spezialisierte Firma aus Leipzig angerückt. Im Gepäck hat sie ein sogenanntes Brandsimulationsfahrzeug, quasi ein Autowrack, das im Lauf der Übung mit einem Gasbrenner angefeuert wird. Da bei solch einer Übung jedoch für die Messungen nicht ausreichend Rauch erzeugt wird, kommen zusätzlich Nebelmaschinen zum Einsatz, die ebenfalls für dicke Schwaden sorgen. So dick, dass man im Tunnel die Hand vor Augen nicht mehr sieht. "Das Auto wird dabei an verschiedenen Stellen in den Tunnelröhren in Brand gesetzt, da sich der Rauch an anderen Orten auch anders verhält", erläutert Alexandre Hofen-Stein.

Für die Mannheimer Berufsfeuerwehr sind die Brandrauchversuche an den beiden Tagen eine seltene Gelegenheit, um einen Notfalleinsatz im Tunnel zu üben. Denn glücklicherweise komme solch ein Tunneleinsatz in Mannheim nicht sehr häufig vor, so Ausbildungsleiter Simon Berger. Aber man müsse eben auf alles vorbereitet sein. So bahnt sich ein Stoßtrupp der Berufsfeuerwehr den Weg zum brennenden Wrack, um einen Dummy aus den Flammen zu bergen. Der erste Weg führt direkt über die "schwarze Röhre", mit welcher der tatsächlich verrauchte Tunnelteil gemeint ist. Bei Übungsabschnitt zwei rast ein Feuerwehrauto samt Stoßtrupp in die "weiße Röhre", also in die nicht betroffene daneben. Von dort aus nutzen die Einsatzkräfte eine Querverbindung im Fahrlachtunnel, um die Übungspuppe zu bergen. "Die Übung hat uns gezeigt, dass die Einsatztaktik mit einem fünfköpfigen Stoßtrupp klappt. So werden wir künftig vorgehen", sagt Simon Berger zufrieden. Er hofft, dass die Kameraden ihre Taktik nie anwenden müssen.

