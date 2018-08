Pro Familia bietet Beratungen für Schwangere an, aber auch für Alleinerziehende oder Menschen mit Beziehungsproblemen. Symbolbild: Büttner

Mannheim. (RNZ) Beratungsgespräche im Schwangerschaftskonflikt, in der Schwangerschaft, bei Problemen in der Partnerschaft und mit der Familie, zu Lebensfragen, zu Trennung, Scheidung und Familienplanung - das umfasst das Angebot von Pro Familia, der Deutschen Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung. Im Februar 1977 eröffnete eine Beratungsstelle im Stadtteil Neckarstadt. Das Beratungsangebot habe sich seitdem nicht grundlegend verändert, erklärt Sozialpädagogin Lisa Kern aus der Mannheimer Beratungsstelle. "Die Schwerpunkte haben sich allerdings sehr verändert und professionalisiert."

Hielten sich früher die Hilfestellungen in den Beratungsfeldern Schwangerschaftskonflikt- und Schwangerenberatung sowie Ehe-, Familie- und Lebensberatung die Waage, so finden mittlerweile fast 50 Prozent aller Beratungen für Schwangere statt und nur noch etwa 27 Prozent im Bereich Schwangerschaftskonfliktberatung sowie etwa 22 Prozent im Bereich Ehe-, Familie- und Lebensberatung. Insgesamt hatte Pro Familia in Mannheim im vergangenen Jahr 1555 Klienten, 2786 Beratungsgespräche und 1955 Fälle. "Mit unseren sexualpädagogischen Angeboten, Gruppenangeboten sowie Beratungen erreichten wir 2017 mehr als 3800 Personen", bilanziert Lisa Kern.

Mehr als 17 Prozent der Klientinnen in der Schwangerschaftsberatung kommen mehrfach. Auffällig sei mit 28 Prozent der hohe Anteil von Ratsuchenden, die Sozialleistungen erhalten und ein geringes Einkommen haben. "Armut in der Schwangerschaft oder drohende Armut nach der Geburt ist nach wie vor ein Grund, die Beratungsstelle aufzusuchen", erzählt Kern. "Leider erleben wir auch immer wieder, dass Anträge auf Arbeitslosengeld falsch ausgestellt werden." Die Sozialpädagogin nennt ein Beispiel: Eine Frau kam zur Beratung, da sie allein erziehend war und sozialrechtliche Fragen hatte. Dabei stellte sich heraus, dass sie den Zuschlag für Alleinerziehende zum Arbeitslosengeld (ALG) II nicht erhalten hatte. Ihr Kind war mittlerweile vier Jahre alt.

Weitere Probleme für Alleinerziehende sind fehlende Krippenplätze und Kinderbetreuung, die den flexiblen Anforderungen des Arbeitgebers entsprechen. "Insgesamt stellen wir fest, dass Väter häufiger Elternzeit nehmen. Auch wenn das in der Regel nur zwei Monate sind, ist der Wunsch groß, mehr Zeit für Kinder und Familie zu haben. Das meist geringere Einkommen der Mutter führt dann allerdings zur Entscheidung, dass die Frau zwölf Monate Elternzeit nimmt", weiß die Sozialpädagogin aus Erfahrung. Auch bei Trennung und Scheidung seien inzwischen mehr Väter bereit, das sogenannte Wechselmodell zu wählen. Danach wohnen die Kinder etwa hälftig bei der Mutter und beim Vater. Ein weiteres großes Problem für Schwangere sei, eine Hebamme zu finden.

Auch im Bereich Schwangerschaftskonfliktberatungen ist die Zahl der ALG II-Empfängerinnen sehr hoch. "Wie mehrere Studien belegen, verhüten Menschen mit geringem Einkommen häufiger mit unsicheren Methoden", betont Kern. Die Forderung von Pro Familia, Geringverdienern einen kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln zu ermöglichen, ist mittlerweile vom Bundesrat aufgenommen worden. In Mannheim ist man schon einen Schritt weiter: Bürger mit geringem Einkommen können sich die Kosten für Verhütungsmittel erstatten lassen. "Allerdings wissen das nur Wenige", bedauert Lisa Kern. Die meisten erfahren das erst, wenn sie aufgrund einer ungewollten Schwangerschaft zu uns kommen."

Info: www.profamilia.de/angebote-vor-ort/baden-wuerttemberg/mannheim/