Von Volker Endres

Mannheim. Unter schwierigen Voraussetzungen startete in diesem Jahr die "Lange Nacht der Kunst und Genüsse" in den Mannheimer Stadtteilen. Zahlreiche Gewerbetreibende öffneten am vergangenen Samstag ihre Türen und lockten mit Kunst, Kultur und kulinarischen Genüssen. "Wegen der Verschiebung um eine Woche hatten wir rund zehn Prozent weniger Teilnehmer", erklärte Holger Schmid vom Organisationsteam. Trotzdem waren am Samstag tausende Menschen in Mannheim unterwegs und ließen sich vom Angebot begeistern.

Auf Bestreben der Kirchen, die seit einigen Jahren mit an Bord sind, wurde der ursprüngliche Termin am 9. November - dem Gedenktag an die Reichspogromnacht - um eine Woche vorverlegt. "Uns war dabei bewusst, dass der 2. November unmittelbar nach dem Feiertag problematisch ist", so Schmid, der mit noch weniger Besuchern gerechnet hatte. Dass sich der Schwund in erträglichem Rahmen abgespielte, sei ein Beleg für die Leidensfähigkeit und vor allem die Flexibilität des lokalen Einzelhandels.

In Feudenheim konnten die Kunden etwa zu später Stunde im Buchladen stöbern. Fotos: vaf

"Eigentlich wollten wir über das verlängerte Wochenende in Kurzurlaub fliegen", verriet Thomas Schramm von der Galerie Glashaus in der Schwetzinger Vorstadt. Doch die Pleite seines Reiseanbieters verhinderte den Ausflug. Die Teilnahme an der "Langen Nacht" stand für ihn aber ohnehin nie infrage. "Dann hätte eben mein Schwager hier den Laden geschmissen." Immerhin sei die Galerie von Anfang an dabei gewesen. "Und es läuft immer gut", berichtete Schramm.

Nicht nur in der Schwetzinger Vorstadt, sondern überall zwischen Sandhofen im Norden und der Rheinau im Süden waren die roten Teppiche ausgerollt. Leuchtende Schaufenster und Kerzenlampions zeugten von der besonderen Veranstaltung, die um 18 Uhr begann und vielerorts um Mitternacht noch lange nicht zu Ende war. So auch bei Damijan Kamensek, der im Traditionsunternehmen Fisch Vogelmann zuhause ist. Dort hatte es sich zwischen Räucherfisch und Seefischgulasch der Künstler "Sebi Rockt" auf einem Barhocker gemütlich gemacht und steuerte Countrysongs bei. "Hier knallt es an so einem Abend immer richtig", erzählte Kamensek. Es sei schön, dass bei der "Langen Nacht" nicht nur Stammkunden kämen, sondern auch neue Laufkundschaft den Weg zu ihm finde. "Man erlebt Ungewohntes in ungewohnter Umgebung. Genau das macht den Reiz dieser Veranstaltung aus."

Auch Kulturschaffende wie der Holz-Künstler Pavel Miguel beteiligten sich an der Aktion. Fotos: vaf

Ungewohnt war auch die Beteiligung des Thomas Carees in Neuostheim. "Viele haben bei einem Seniorenwohnheim Berührungsängste. Wir wollen zeigen, dass unsere Türen offen sind", erklärte Heimleiterin Jeanette Henkel. Mit etwas Selbstironie war der künstlerische Beitrag gewählt: Sowohl die Bilderausstellung als auch die Lesungen von Autorin Ulrike Thomas, die aus ihrem Buch "Alte Schachteln" vortrug. Mit der "Tina Turner vom Waldhof" ließen es die Senioren und ihre Gäste später dann noch einmal richtig krachen.

Im Einrichtungshaus Sanitherm flogen wortwörtlich die Sägespäne. Der Künstler Pavel Miguel stammt aus Kuba, ist mittlerweile aber in Karlsruhe zuhause. Während seiner Live-Performance schnitzte er mit einer Kettensäge Fische aus einer Baumscheibe. "Einfach eine gute Idee", fand Geschäftsführer Carsten Jörger. Damit meinte er sowohl die Verbindung von Kunst und Handel, als auch die Aktion des kubanischen Künstlers. Der Standort im Gewerbegebiet zwischen Seckenheim und Neuostheim war für ihn kein Nachteil. "Schließlich gehören wir damit praktisch gleich zu zwei Stadtteilen."

Sein Nachbar Steffen Schwarz von der Rösterei "Coffee Consulate" war ebenfalls angetan. Lesung, Bilderausstellung und Führungen durch die Rösterei lockten die Besucher in das ansonsten sehr ruhige Gewerbegebiet. "Wir wussten nicht, was auf uns zukommt, aber unsere Erwartungen wurden auf alle Fälle übertroffen", berichtete er.

Das freute auch den für die örtliche Wirtschaft zuständigen Bürgermeister Michael Grötsch (CDU). "An so einem Abend steht nicht der Verkauf im Vordergrund, sondern die Kundenbindung", erklärte er. Bei der "Langen Nacht" zeigten die Stadtteile, was sie zu bieten haben. "Das macht die Vielfalt in Mannheim deutlich."