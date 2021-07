Von Alexander Albrecht

Mannheim. Viel Positives hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seiner Stippvisite in der Neckarstadt-West am Freitagnachmittag bis dahin schon mitgenommen. Vom Einsatz freiwilliger Helfer, die Menschen im Multikulti-Stadtteil "beinahe schon an die Hand nehmen" und sie zur Impfung begleiten, wie ihm Quartiermanagerin Jennifer Yeboah sagt. Oder von den Anstrengungen, dass Kinder aus ärmeren Zuwandererfamilien ein warmes Mittagessen bekommen und regelmäßig die Schule besuchen – keine Selbstverständlichkeit in dem Quartier mit hohem Arbeitslosenanteil und großen sozialen Herausforderungen.

Diesen Demonstranten konnte Kretschmann nicht helfen. Foto: Gerold

Kaum ist der Tross an der dritten und letzten Station am Alten Messplatz angekommen, ist es mit der Harmonie vorbei. Rund 20 Demonstranten haben sich dort mit Plakaten aufgestellt. "Winni mach Miete runna", steht auf einem. Kretschmann kann daran wenig ändern, hört sich die Vorwürfe des Vertreters einer Bürgerinitiative gegen die Stadt jedoch geduldig an und wird Zeuge eines Streitgesprächs zwischen einem Aktivisten und Oberbürgermeister Peter Kurz.

Der Demonstrant klagt, ein Investor habe bis zu 40 Immobilien in der Neckarstadt-West aufgekauft, diese luxussaniert und vermiete sie zu horrenden Preisen. Die Stadt tue nichts dagegen. Kurz wird richtig sauer. Auch die Kommune habe Gebäude erworben, kontert er, und überhaupt kein Interesse daran, dass Menschen wegen hoher Mieten aus dem Viertel gedrängt werden. Die Neckarstadt-West müsse sich aber wandeln. Ehe die Diskussion noch hitziger wird, zieht Kretschmann einige Meter weiter. Gehört muss nicht erhört bedeuten, hat der Regierungschef einmal seine Devise beschrieben. Oder doch?

Einer seiner Mitarbeiter bleibt bei den Demonstranten und kommt mit ihnen ins Gespräch. Und Kretschmann will sich über das preisgebundene Vorkaufsrecht für Immobilien schlaumachen, das der baden-württembergische Städtetag – mit Kurz an der Spitze – fordert. "Danke für ihr Engagement", sagt er den Initiatoren des Projekts "ALTER", das den Parkplatz zwischen einem Biergarten und einem Lidl-Markt zu einer Freizeitfläche verwandelt hat. Jeder ist willkommen und eingeladen – zum Verweilen, Quatschen, Skaten, Basketball- oder Tischtennisspielen.

Begonnen hat Kretschmann seinen Kurzbesuch im Bürgerhaus, wo die Stadt eine Quartiersimpfung eingerichtet hat. Dort war die Impfquote mickrig – als Folge des niedrigen sozialen Status vieler Bewohner und Sprachbarrieren. Quartiermanagerin Yeboah und ihrem 30-köpfigen Team freiwilliger Helfer ist es mit unermüdlichem Einsatz gelungen, dass sich in den vergangenen zwei Wochen circa 4500 Menschen in der Neckarstadt-West zum zweiten Mal gegen das Corona-Virus immunisieren ließen. Der Schwund zur ersten Impfung beträgt lediglich zehn Prozent.

Kretschmann ist nach einer Führung durch das Bürgerhaus sichtlich angetan und spricht von einer "großartigen Sache". Der Grünen-Politiker will unbedingt auch die Impfkritiker überzeugen. Ihnen die Angst vor möglichen Nebenwirkungen nehmen. "Alles ist nicht so schlimm wie das Impfen", betont Kretschmann. Und Impfen sei umso wichtiger, da bei der sich ausbreitenden Delta-Mutation erst eine Herdenimmunität erreicht werde, wenn sich 90 Prozent der Bevölkerung piksen lasse.

Bei den Unwilligen gingen Fachleute davon aus, dass sie sich über kurz oder lang ansteckten und dadurch andere infizieren könnten. Deshalb sei die Impfung ein Zeichen der Solidarität. "Wir kommen anders aus der Krise nicht heraus", so Kretschmann. Genau richtig finde der Regierungschef – wie in der Neckarstadt – die Kombination aus professionellen und freiwilligen Helfern, die Menschen vor Ort oft besser ansprechen könnten, weil sie sich im Viertel gut auskennen.

Und auch Kurz glaubt, dass dezentrale Strukturen "auf der Strecke" an Bedeutung gewinnen. Deshalb würden sie bis Herbst fortgesetzt. Direkt mit der sozialen Wirklichkeit konfrontiert wird Kretschmann auf dem Weg zur zweiten Station. Autofahrer schreien sich beim Kampf um die wenigen freien Parkplätze gegenseitig an, und an einer Kneipe hängt statt der üblichen Speisen- und Getränkekarte nur ein mit Filzstift beschriebener Zettel: "16 Uhr offen". Eine Jugendliche mit der T-Shirt-Aufschrift "Youth of the World" ("Jugend der Welt") kann gar nicht schnell genug desinteressiert an der Gruppe mit Politikern und Journalisten vorbeisausen. Mannheim ist eben nicht Biberach oder Ulm.

Doch die Stadt und die Akteure vor Ort kämpfen. Dafür, dass der Nachwuchs in der Neckarstadt-West eine Chance hat. Der Kaisergarten, ein schon lange leer stehendes, ehemaliges Gemeindehaus, drohte zu verfallen. Stattdessen entsteht dort eine Tageseinrichtung für Kinder und Jugendliche. Kretschmann betrachtet den entkernten Rohbau, die Arbeiten ruhen an diesem Tag. "Aber nicht, dass es später heißt, der Ministerpräsident sei schuld, dass man nicht rechtzeitig fertig wird", scherzt er. Der kostspielige Umbau wird unter anderem durch Landesmittel finanziert. Und nicht nur Kretschmann glaubt: Das Geld ist hier besonders gut angelegt.