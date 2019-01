Von Jan Millenet

Mannheim. Seine Geschichte handelt von einer Blutspur, von Verzweiflung, von der Suche nach einem Ausweg, von Tristesse. Eigentlich etwas düster für einen 18-Jährigen. Doch Tristan Ludwig macht sich Gedanken über das Leben und schreibt diese in Kurzgeschichten nieder. "Sie sind nicht immer politisch", sagt der Mannheimer. Doch "Nach dem Sieg. Ein Triptychon" ist es. Und diese Geschichte soll wachrütteln.

Die Erzählung kommt in der Erwachsenenwelt gut an. Aus über 600 Bewerbungen wurde Ludwig im vergangenen November ausgewählt, um mit 19 weiteren Nachwuchsschreibtalenten zwischen zwölf und 22 Jahren beim 33. Treffen junger Autoren in Berlin teilzunehmen. Den "Theo - Berlin-Brandenburgerischer Preis für junge Literatur" gewann der Karl-Friedrich-Gymnasiast bereits im April mit dieser Kurzgeschichte in seiner Alterskategorie. Doch was bewegt einen jungen Menschen zum Schreiben? Warum tobt er sich nicht auf dem Fußballplatz aus, sondern in der Kunst? Denn Tristan Ludwig schreibt nicht nur, er engagiert sich auch im Theaterbereich.

"Ich sehe die Kunst als Möglichkeit des Ausdrucks. Anhand der Kunst beschäftige ich mich mit der Gesellschaft. Ich begreife sie als Waffe der Kritik", erzählt er und wirkt dabei schon sehr erwachsen. Eine Art Waffe ist auch die erwähnte Kurzgeschichte, in der sich der Ich-Erzähler Gedanken über ein Leben macht, das er so nicht mehr leben will. In einer Welt, die in der Schwebe hängt, wie der Autor schreibt. Einer Welt, die sich anscheinend nicht unbedingt zum Guten verändert. Seine Worte könne man durchaus als anklagend verstehen, sagt Tristan Ludwig. "Ich wollte damit gewisse strukturelle Bewegungen in unserer Gesellschaft reflektieren." Seine Gedanken drehen sich dabei unter anderem rund um das Konstrukt "Nationalismus", um den aktuellen Rechtsruck und um autoritäre Entwicklungen. "Das sind Dinge, die ich ins Blickfeld rücken wollte", erklärt er.

Tristan Ludwig scheint sich mehr mit den aktuellen politischen Entwicklungen Gedanken zu beschäftigen, als viele Gleichaltrige. Dieser Anschein stimme aber nicht ganz, sagt der Gymnasiast: "Ich möchte keine Generation anklagen und kenne auch viele Gleichaltrige aus meinem Bekanntenkreis, die sich durchaus mit gesellschaftlichen Ereignissen auseinandersetzen", sagt er. "Ich sehe allerdings schon, dass meine Generation mit einer großen Selbstverständlichkeit in der heutigen Situation aufgewachsen ist." Viele seiner Altersgenossen würden nicht stark genug hinterfragen, sondern sich mit den Strukturen zufrieden geben, in denen sie leben. "Für einen selbst sind die ja an sich recht angenehm. Man hat es sich gemütlich eingerichtet."

Tristan Ludwig findet, dass gerade auch Entwicklungen wie der wieder aufkommende Nationalismus in seiner Generation als zu selbstverständlich angesehen werden. Für ihn ist sein Schreiben und seine Kunst ein Werkzeug, um nicht einfach nur zuzuschauen. Und macht die ältere Generation genug, um ihrem Nachwuchs eine lebenswerte Welt zu hinterlassen? Der junge Künstler greift nicht zu Pauschalurteilen. "Es gibt durchaus ältere Menschen, die etwas gegen beispielsweise rechte Tendenzen unternehmen." Es gebe aber auch jene, deren konservative Ansichten sich verstärkten." Ludwigs Fazit lautet, dass ältere Generationen den jüngeren etwas mehr Stimmrecht geben sollten, die Jüngeren demgegenüber aber empfänglicher sein müssten. Insgesamt sollten alle an einem Strang ziehen, um vorherrschenden Problematiken zu richtig begegnen. Aktuell führt Tristan Ludwig bei einer jungen Theatergruppe im Künstlerhaus Zeitraumexit im Stadtteil Jungbusch Regie und setzt sich kritisch mit der Übermenschthematik auseinander. Die daraus entstehende Performance hat voraussichtlich Ende Mai Premiere. In Richtung Theaterwelt zielt auch der Berufswunsch des jungen Mannheimers. Er würde gerne Regie studieren. "Da sind die Berufsaussichten gar nicht so schlecht", sagt er.

Sollte das nicht klappen, dann sucht er sich einen Beruf, in dem er "einfach nur Geld verdient", um letztlich den Dingen nachgehen zu können, die ihm wirklich Spaß machen. Das klingt nach einem Plan. Und einem jungen Menschen, der trotz so mancher dunkler Kurzgeschichte in ein farbenfrohes Leben blickt.