Mannheim. (ven) Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erhält in diesen Tagen Post aus Mannheim. Mit einer nur vordergründig spaßigen Foto-Aktion verdeutlichten die Beschäftigten des Universitätsklinikums Mannheim (UMM) am Montag die Auswirkungen von unterfinanzierten Krankenhäusern und forderten unter anderem die sofortige Einwirkung bedarfsgerechter Personalstandards. Es sind Wortungetüme, über die gerade im Bundestag debattiert wird. Konkret diskutieren die Parlamentarier in Berlin gerade über das "Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung".

Die Gewerkschaft Verdi und der UMM-Betriebsrat kritisieren, dass im Gesetzesentwurf erneut keine bedarfsgerechte Personalzumessung vorhanden ist. "Der alte Beschluss für den Pflegeschlüssel ist seit Jahren außer Kraft", klagte Betriebsrat Uwe Kupferschläger. Gesundheitsminister Spahn sei ursprünglich angetreten, um zumindest ein angemessenes Pflegepersonalbemessungssystem, das so genannte "PPR 2.0" einzuführen. "Je nach Aufschlüsselung würde dies am UMM zwischen 100 und 200 mehr Beschäftigte in der Pflege bedeuten", erklärte Gewerkschaftssekretär Michael Zimmer. Immerhin ein Fortschritt, aber nicht der große Wurf: "Es wäre nur eine Verbesserung im Pflegepersonal. Alle anderen Krankenhausbereiche, etwa die technische Ausstattung, profitieren davon nicht." Ziel müsse deshalb eine Finanzierung nach dem tatsächlichen Bedarf sein. Die Corona-Pandemie habe darauf zumindest aktuell das Augenmerk gerichtet.

Spahn erhält sportliche Grüße aus Mannheim. "Wir sehen das Ganze als eine Art Fußballspiel, in dem die Klinik gegen Krankheiten antritt", erklärte Kupferschläger den Inhalt der Bilder. Auf dem ersten Foto ist das Klinikpersonal als "Gesundheitsclub" nach der "Personaluntergrenzenverordnung" hoffnungslos unterlegen, und nur ein kleines bisschen besser sieht es mit einer Finanzierung nach PPR 2.0 aus. Weil aber noch immer nicht die ganze Krankenhausmannschaft davon profitiert, sei auch hier die Krankheit im Vorteil. "Erst bei einer bedarfsgerechten Finanzierung haben wir als ,Spielvereinigung der nicht mehr kranken Häuser’ die Chance, dieses Spiel zu gewinnen", so Kupferschläger zu der kurzen Demonstration mit bildhafter Sprache.