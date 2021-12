Von Olivia Kaiser

Mannheim. Bei der Videoüberwachung in Mannheim geht es nicht ums Datensammeln, sondern darum, so schnell wie möglich intervenieren und gegebenenfalls Straftaten verhindern zu können – so hat es Siegfried Kollmar am Donnerstag im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung zusammengefasst. Der Polizeipräsident informierte die Stadträtinnen und Stadträte über den Sachstand des Projekts, das in vielen Kommunen im In- und Ausland interessiert verfolgt wird. Denn es handelt sich um eine sogenannte intelligente Software. Sie lernt permanent dazu und soll am Ende selbstständig erkennen, wenn jemand angegriffen wird – soll den Unterschied zwischen einem heftigen Faustschlag und einem freundschaftlichen Begrüßungsklaps realisieren.

2018 begann der Weg zur algorhythmusbasierten Bildauswertungssoftware mit der Installation der ersten Kameras am Mannheimer Hauptbahnhof. Mittlerweile sind 68 Kameras an den drei Kriminalitätsschwerpunkten der Stadt im Betrieb: vier Kameras am Bahnhofsvorplatz, 22 am Alten Messplatz und 42 in der Breiten Straße – also vom Paradeplatz bis zum Neckartor. "Dabei handelt es sich um 57 statische Kameras und elf Modelle, die schwenken, neigen und zoomen können", bilanzierte Kollmar.

Das Bildmaterial wird 72 Stunden gespeichert, erlaubt wären per Gesetz 28 Tage. "Aber das wollen wir gar nicht, wir wollen auf das Gesehene schnell reagieren können." Eine biometrische Gesichtserkennung werde nicht vorgenommen. Für den Betrieb wurden acht Kilometer Glasfaserkabel verlegt, das System ist autark und vom Internet abgeschottet.

Momentan sitzen noch Polizistinnen und Polizisten vor den Bildschirmen. Entdecken sie etwas, beispielsweise eine Schlägerei oder eine am Boden liegende Person, schätzen sie die Lage ein und alarmieren Streifenkollegen und gegebenenfalls den Rettungsdienst.

Nur bei etwa einem Drittel dieser Vorkommnisse handelt es sich um Straftaten. "Der Rest sind medizinische Hilfeleistungen oder das Verhindern von Streitereien", erklärte Kollmar und erzählte von einer Frau, die auf der Straße zusammenbrach und deren Leben aufgrund des schnellen Eintreffens der Sanitäter gerettet werden konnte. Auch viele Dispute wurden unterbunden, bei denen sonst laut Polizeipräsident wohl Messer gezückt worden wären.

Irgendwann soll das System solche Vorkommnisse selbst erkennen und Alarm schlagen. Das Projekt in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut, welches die digitalen Daten auswertet, ist auf fünf Jahre angelegt. Aufgrund der Pandemie sei man im Verzug gewesen, so Siegfried Kollmar. Treffen, bei denen die Daten hätten übergeben werden sollen – dies passiert aus Sicherheitsgründen nur händisch –, konnten nicht stattfinden. "Aber wir haben wieder aufgeholt und sind fast im Zeitplan."

Ein Blick auf die Auswertung zeigt, dass die registrierten Straftaten an zwei der drei überwachten Brennpunkten merklich zurückgegangen ist. Waren es am Hauptbahnhof 2019 noch 355 Straftaten, so waren es 2020 nur noch 262. Am Alten Messplatz sank die Zahl im gleichen Zeitraum von 69 auf 48. Lediglich im Bereich der Breiten Straße ist die Zahl der Straftaten mit 275 und 278 fast gleich geblieben. Eine Verdrängung in benachbarte Straßen ohne Kameras habe nicht stattgefunden. Allerdings, so gab Kollmar zu, sei dieser Effekt zumindest zum Teil der Corona-Pandemie geschuldet. Doch gerade in puncto medizinische Hilfseinsätze sei das System für die Bürgerinnen und Bürger ein Pluspunkt.

Mit Blick auf den Plankenkopf erklärte der Polizeipräsident, dass eigentlich geplant war, dort Kameras anzubringen, die Baustelle und die Pandemie hätten aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zudem handle es sich nicht um einen Kriminalitätsschwerpunkt, betonte Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU). "Wir registrieren dort meist Ordnungswidrigkeiten und kaum Straftaten. Bei Bedarf können wir aber reagieren und Kameras installieren."