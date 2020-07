Von Gabriele Booth

Mannheim.Der Countdown läuft. Nur noch tausend Tage, und Mannheims zweite Bundesgartenschau wird ihre Tore öffnen. Auf dem Konversionsgelände zwischen Mannheim-Feudenheim und Mannheim-Käfertal laufen die Vorbereitungen für die "Buga 23". Seit kurzem gibt es einen Freundeskreis, der die Buga anschieben, die Verwaltung unterstützen und das Projekt mit Begeisterung begleiten möchte.

Die Buga wird viel mehr sein als eine reine Blumenschau, das steht schon jetzt fest. Vom 14. April bis 8. Oktober 2023 geht es natürlich um viel Grün, Blumeninseln und beispielhafte Gartengestaltung. Auf dem Gelände der ehemaligen amerikanischen Spinelli-Kaserne werden aber auch Themen aufgegriffen, die zukunftsrelevant sind: nachhaltige Nahrungssicherung, klimaresistente Pflanzen, nachhaltiges Bauen, vertikale Fassadenbepflanzung, "Landwirtschaft 4.0" und klimafreundliche Energiegewinnung.

"Wir verstehen uns als Experimentierfeld", fasst Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Buga-Gesellschaft, die Aufgabenstellung zusammen. Zudem ist ein sommerlanges Fest mit vielen Aktionen kultureller Art geplant, an das sich die Besucher noch lange erinnern sollen. So wie im Jahr 1975, als der Luisenpark und der Herzogenriedpark im Rahmen der letzten Bundesgartenschau als grüne Lungen in der Stadt entstanden sind. Die Parks sind heute noch Besuchermagnete. Im Herzen des Spinelli-Geländes, der sogenannten U-Halle, fand die Gründung des Freundeskreises mit 63 Teilnehmern statt, darunter einige Buga-Paten, die schon seit Jahren die Realisierung der Bundesgartenschau auf vielfältige Weise unterstützen. Und auch der neue Vorstand des Vereins der Buga-Freunde geht nun mit Elan an die Umsetzung.

Geländeplan der BUga 23- zum Vergrößern der Karte bitte anklicken. Karte: BUGA 23

Schon jetzt 53 Mitglieder

Mit Gerhard Mandel, langjährigem Leiter des SWR-Kurpfalzradios, als Zugpferd und Vorsitzendem, sowie Gertrud Frohburg als Stellvertreterin. 53 Mitglieder zählt der Freundeskreis schon jetzt und gab sich eine Vereinssatzung. "Die Buga 23 ist für Mannheim und die Region eine einzigartige Chance. Klimagerechte Stadtgestaltung, Achtung der Natur als Partner und ein halbes Jahr fröhliche Feste erleben: Diese Kombination reizt und ist unseren Einsatz wert", so Mandel.

Schon die Anreise der Besucher zum Ausstellungsgelände wird klimafreundlich umgesetzt, berichtet Schnellbach, der an diesem Abend von einem Gespräch mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe kam, in dem Einzelheiten der geplanten Seilbahn geklärt wurden. Die Seilbahn wird auf 2,2 Kilometern Länge am Tag etwa 3000 Besucher in jede Richtung transportieren können und so 65 Busse ersetzen. Zwischen Luisenpark, dem "alten" Buga-Gelände und dem Haupteingang der Spinelli-Kaserne, dem neuen Buga-Gelände, entsteht so eine luftige Verbindung. Die Anreisenden werden auf Großparkplätzen am Flughafen und an der SAP- Arena von Elektro-Shuttle-Bussen empfangen.

Zum Thema "nachhaltiges Bauen" passt, dass zwei Pavillons der Heilbronner Bundesgartenschau auf dem Mannheimer Gelände wieder zum Einsatz kommen und eine neue Funktionen erhalten. Von Fotovoltaikfolien, die genügend Energie für den Computer oder eine Kaffeemaschine liefern, bis zum Radweg, der Strom erzeugen kann, reichen die Ideen, die gemeinsam mit Wissenschaftlern den Buga-Besuchern vorgestellt werden. Die "Landwirtschaft 4.0" wird schon jetzt mit den Firmen Südzucker und John Deere ausprobiert.

Die Buga 23 ist Teil des Grünzugs Nordost, der vom Luisenpark über den Neckar bis zu den Vogelstang-Seen reicht. Durch den Rückbau der Kasernenflächen entsteht ein durchgehender Grünzug, der die Frischluftzufuhr in den umliegenden Stadtteilen verbessert. Auch wenn die Bundesgartenschau im Herbst 2023 zu Ende geht, bleiben die Wasserflächen, die Bäume, die Parks und Sportflächen als Erholungsräume zugänglich.

Info: Kontakt zum Freundeskreis per E-Mail an buga2023.freundeskreis@mannheim.de