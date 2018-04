Mannheim. (pol/red) Gegen 2 Uhr in der Nacht brach auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Glückburger Weg ein Feuer aus. Durch ein offenes Fenster gelangte der Rauch in die Wohnung, in der sich der 38-jährige Bewohner alleine befand.

Balkon-Brand in Mannheim-Waldhof













































Er musste mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Seine Wohnung wurden vollständig zerstört und sind nicht mehr bewohnbar. Auch die darüber liegende Wohnung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Inwiefern auch diese Räume weiterhin unbewohnbar bleiben, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Die anderen Bewohner mussten das Haus zwar vorläufig verlassen, konnten aber nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Sachschaden wird auf über 200.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen. Zwar fand noch im Laufe des heutigen Freitags eine erste Brandortbegehung durch Ermittler des Dezernats für Kapitaldelikte des Kriminalkommissariats Mannheim statt, mit ersten fundierten Ermittlungsergebnissen wird jedoch frühestens in zehnTagen zu rechnen sein.

Update: 13. April 2018, 15.45 Uhr