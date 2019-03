Mannheim-Waldhof. (pol/rl) Bereits am Freitag stürzte ein 18-Jähriger in einem Bus der Linie 3 und kam daraufhin verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizeibericht war der junge Mann gegen 13.40 Uhr an der Haltestelle "Bahnhof Waldhof" in einen Bus des Schienenersatzverkehrs eingestiegen. Als der Bus anfuhr, stürze der 18-Jährige und verletzte sich so stark, dass er an der Haltestelle "Stich" in Sandhofen von einem Rettungswagen abgeholt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren werden musste.

Info: Zeugen und Fahrgäste, die den Vorfall im Bus beobachtet haben, können sich unter der 0621/174-4045 bei der Polizei melden.