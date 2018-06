Mannheim. (hwz) Den Neuen Messplatz in der Neckarstadt-Ost wollen die Mannheimer Verkehrsplaner angesichts der wenigen Parkflächen als Quartiersparkplatz für Pkw erhalten. Dennoch: Teile des Parkplatzes sollen so gesperrt werden, dass das Lkw-Parken und die damit verbundenen Übernachtungen der Fahrer an Wochenenden nicht mehr möglich sind.

Ein ziemlicher Spagat, den sich die Verkehrsplaner hier vorgenommen haben. "Wir arbeiten gerade an einer Vorlage", sagte Fachbereichsleiter Klaus Elliger am Dienstag im Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT). Er reagierte damit auf entsprechende Anträge und Anfragen aus den Reihen von CDU, SPD und Bürgerfraktion. Die Nutzung als "Lkw-Abstellanlage" sei auch von der Verwaltung nicht gewünscht, stellte er unmissverständlich klar. Wegzudiskutieren sei der Bedarf entsprechender Flächen in Mannheim aber nicht. Die Stadt prüfe gerade, so Elliger, ob auf einem der Maimarkt-Parkplätze ein solches Angebot realisiert werden könne.

Schnelle Lösungen für das Problem seien jedoch nicht in Sicht, so Bau- und Verkehrsbürgermeister Lothar Quast. Auch wenn das Thema "schon Jahre alt und nichts geschehen ist", wie CDU-Gemeinderat Konrad Schlichter mehrfach einwarf. Im Gegenteil, die Situation des wilden Parkens habe sich eher verschlimmert. Davon habe sich seine Fraktion bei einem Ortstermin überzeugen können.

Die Fraktion der SPD im Mannheimer Gemeinderat gab zu bedenken, dass mit dem wilden Parken auch Lärm, Verunreinigungen und Beschädigungen des Bodenbelags einhergingen. Durch die geschilderten Zustände würde der Messplatz auch für Messen weniger attraktiv. Die SPD-Vertreter forderten daher die Verwaltung auf, sich in den regionalen Gremien über den Bedarf an Autohöfen und Lkw-Stellplätzen auszutauschen.

Mit einem Verbot ließen sich die Lastwagen zwar dauerhaft vom Neuen Messplatz verdrängen. "In Luft auflösen werden sie sich aber nicht", erklärte Thomas Hornung (CDU). Er schlug der Verwaltung vor, auch einmal Daten zu Quell- und Zielverkehr zu erheben.

"So, wie es ist, ist es kein Zustand. Auch nicht für die Lkw-Fahrer", erklärte Christopher Probst. Der ML-Stadtrat wollte bei der Diskussion auch den humanitären Aspekt nicht außer Acht lassen. "Denjenigen, die ihre Wochenenden aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf diese Art und Weise verbringen müssen, müssen wir etwas anbieten", mahnte er mit Blick auf die entsprechende Infrastruktur. Dazu gehörten insbesondere sanitäre Anlagen.