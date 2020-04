Mannheim. (pol/mün) Diese Idee für einen Einbruch und Diebstahl endete für einen 33-Jährigen in Untersuchungshaft.

Die Ermittler werfen dem Mann vor, in der Nacht zu Dienstag in einen Rohbau in der Abraham-Lincoln-Allee im Stadtteil Käfertal eingebrochen zu sein.

Er habe im Keller des Gebäudes eine schon verbaute Wasserenthärtungsanlage abgeflext. Damit setzte er sich und den Keller unter Wasser (Sachschaden laut Polizei: 60.000 Euro).

Komplett durchnässt wollte der Einbrecher sich auf und davon machen, doch da kam ihm gegen 23.30 Uhr eine Polizeistreife in die Quere. Die Beamten verfolgten den Mann und konnten ihn schließlich in der Wasserwerkstraße festnehmen.

In seinem Fahrzeug befand sich Diebesgut von erheblichem Wert, heißt es in dem Bericht. Die Durchsuchung seiner Wohnung förderte weiteres Diebesgut zutage: unter anderem Schmuck, Werkzeug und Heizkörper.

Gegen den 33-Jährigen wurde noch am Dienstag Haftbefehl erlassen.