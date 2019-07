Mannheim. (pol/mün) Am Montag kurz nach 9 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einer Wohnung in die Schwetzinger Stadt gerufen. In der Seckenheimer Straße war es zu einer Explosion gekommen, hieß es.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand führten zwei Handwerker Arbeiten an einer Gasleitung in einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses durch, berichtet die Polizei.

Beim Durchtrennen einer Gasleitung kam es zu einer Verpuffung und einem Brand. Dabei wurden sowohl die 24 und 38 Jahre alten Handwerker verletzt, als auch zwei 16 und 20 Jahre alte Bewohnerinnen.

Die Vier zogen sich Verbrennungen am Körper zu und wurden in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Zudem bestehe der Verdacht, dass die Verletzten Gas eingeatmet haben sollen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Schaden von knapp 10.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen übernahm der Polizeiposten Mannheim-Schwetzinger Stadt.