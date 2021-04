Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Zahlen in Mannheim steigen zwar langsamer als anderswo, aber sie steigen. Waren es am Donnerstag der vergangenen Kalenderwoche noch 89 neue Covid-Fälle, so vermeldete Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts, eine Woche später im Hauptausschuss 98 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 172,5. Zudem steigt die Zahl der Covid-Erkrankten, die stationär behandelt werden müssen: 58 befinden sich auf der Isolierstation in einem der drei Mannheimer Krankenhäuser, 30 liegen auf der Intensivstation. Und dann steigt auch der prozentuale Anteil der Mutationen. "Man kann sagen, dass es sich bei 77 Prozent der Infektionen, die in der vergangenen Woche gemeldet wurden, um eine Ansteckung mit der Mutante handelt", erklärte Schäfer.

Derzeit gibt es in der Stadt 45 Infektionscluster: 22 dieser Ausbrüche haben ihren Ursprung in Betrieben, neun Cluster gibt es in medizinischen Einrichtungen – also Arztpraxen oder Krankenhausstationen. Sechs Ausbrüche verzeichnete Schäfer im Bereich von Kindertagesstätten (Kita) und Schulen. "Momentan sind zwei Kitas betroffen", informierte Schäfer. Allerdings werde dann die Einrichtung nicht geschlossen, sondern lediglich die betroffene Gruppe in Quarantäne geschickt.

Oberbürgermeister Peter Kurz gab zur Einordnung zu bedenken, dass es sich bei diesen Clustern um das Hellfeld handle, also die Ausbrüche, die bekannt sind. Im Hellfeld hätten die Betriebe eine eindeutige Dominanz. "Umso mehr ist es wichtig, dass dort getestet wird." Er geht aber auch davon aus, dass es Ausbrüche gibt, die unter dem Radar verlaufen. "Was im Dunkelfeld geschieht, wissen wir nicht. Es dürfte aber eher die Verbreitung im Privatbereich als in Betrieben eine Rolle spielen", so Kurz. Im Betreuungsbereich gilt für Kita-Kinder über drei Jahren ab Montag eine Testpflicht. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde am Donnerstag veröffentlicht.

Im Impfzentrum wird seit Montag im Zweischichtbetrieb gearbeitet, laut Kurz kann die Kapazität aber noch ausgebaut werden. Derzeit werden täglich zwischen 1800 und 2000 Menschen geimpft. Ab nächsten Montag, 19. April, können auch Bürgerinnen und Bürger im Alter von über 60 Jahren Impftermine vereinbaren. "Wir werden aber weiterhin die Impfberechtigten nach Jahrgängen anschreiben", betonte der Rathauschef. Die Anschreiben an den Jahrgang 1944 seien verschickt, bald werde mit den Jahrgängen 1945 und 1946 weitergemacht.

Zu der Prognose der Kassenärztlichen Vereinigung, dass die Impfzentren zum 30. Juni schließen könnten, da dann die Impfungen bei den Hausärzten verabreicht werden, äußerte sich Peter Kurz skeptisch: "Das ist eine steile These. Wir brauchen beide Möglichkeiten, und zwar auf unabsehbare Zeit." Die Herausforderung, auch was die Verteilung und Lieferung des Impfstoffs betrifft, sei komplex. Außerdem müsse man bedenken, dass die Hausärzte ja auch noch andere Aufgaben hätten als das Impfen. "Wir müssen abwarten, wie die Impfkampagne in der Praxis läuft und dann flexibel reagieren."

Die nächtliche Ausgangsbeschränkung in Mannheim gilt noch bis zum 18. April, doch der Oberbürgermeister kündigte schon an, dass sie verlängert wird – je nachdem wie sich die Gesetzgebung entwickelt womöglich auf unbestimmte Zeit. Für Kurz ist es ein probates Mittel: "Eine Ausgangssperre ist kein Instrument, um den Aufenthalt im Freien zu untersagen. Es ist ein Instrument, um die Mobilität zu unterbinden." Bei einer nächtlichen Ausgangssperre könne man davon ausgehen, dass unzulässige private Treffen unterbunden werden.

Im Zug der bundesweiten Gedenkveranstaltung am Sonntag, 18. April, werden am Rathaus und an allen öffentlichen Dienstgebäuden die Fahnen auf Halbmast gesetzt und mit einem Trauerflor versehen. "In Mannheim sind bisher 269 Menschen mit und an Corona gestorben", erklärte Kurz. "Hinter dieser Zahl stehen Schicksale von Menschen, dahinter stehen Trauer und Schmerz. Am Sonntag wollen wir zeigen, dass die Menschen mit ihrer Trauer nicht allein sind. Denn die Corona-Pandemie hat uns sehr deutlich gemacht, wie verletzlich wir sind und dass wir nur gemeinsam diese Krise meistern können."