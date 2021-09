Mannheim. (env) "Schritt für Schritt und Haus für Haus" kämpfe man um die Stabilisierung der Neckarstadt-West, erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bei der Eröffnung von gleich zwei neuen Angeboten in der Mittelstraße. Neben einem Büro der Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG eröffnete ein Second-Hand-Markt des Inklusionsunternehmens Markthaus.

"Wir wissen, dass gerade die Mittelstraße für die Stadtteilerneuerung eine wichtige Rolle spielt. Hier laufen viele Funktionen des Bezirks zusammen", so GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings. Sein Unternehmen kaufe deshalb gezielt Wohnhäuser mit Ladengeschäften im Erdgeschoss auf, versuche, stabilisierende Angebote zu machen. Das aktuelle Ladengeschäft sei dafür ein gutes Beispiel. "Darin befand sich vorher noch ein Wettbüro", so Frings.

Das neu eröffnete "Markthaus", neben dem Stammhaus in Neckarau und der ersten Niederlassung in der Ifflandstraße in der Nähe des Nationaltheaters, ist das dritte Angebot seiner Art. Auf rund 50 Quadratmetern gibt es hier ein buntes Sortiment aus Kleidung, Schmuck und Accessoires. "Wir werden das Motto alle paar Monate wechseln", kündigte Markthaus-Mitarbeiterin Henrike Zeilfelder an. Aktuell stehen Jeans im Mittelpunkt des Angebotes. Jeansstoffe von den Hotpants bis zu Rock und Jacke. Allerdings eher mit dem Schwerpunkt auf Damen- und Kinderbekleidung. "Second-Hand-Ware bei Männern ist so eine Sache, weil die ihre Kleidung oft so lange tragen, bis man sie nur noch entsorgen kann", schmunzelte sie. Aber auch dafür gebe es ein Angebot, denn zahlreiche Unternehmen der Bekleidungsbranche konnten ihre Ware durch die Lockdowns und Zugangsbeschränkungen nicht abverkaufen und bedachten daher das Inklusionsunternehmen mit einer Spende. "Unsere Lager sind voll", so Zeilfelder.

Das freut die Neckarstädter ganz offensichtlich. Sie sorgen für Betrieb. "Wir waren schon in der Woche vor der offiziellen Eröffnung gut frequentiert", berichtete Verkäuferin Angela Caldwell. Die offizielle Eröffnung sei "ein kleiner Termin", so der Oberbürgermeister. Aber ein Signal, dass Stadt und GBG kontinuierlich an der Verbesserung der Situation in der Neckarstadt-West arbeiten.

Diese war vor drei Jahren von einer ARD-Reporterin als "No-Go-Area" bezeichnet worden. "Wir sind als Verwaltung gerade in diesem Bereich sehr präsent", unterstrich Kurz. Und weitere Gebäude und Stabilisierungsobjekte werden hinzukommen, versprach Frings.