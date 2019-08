Mannheim. (pol/mün) Die Videoüberwachung in der Mannheimer Innenstadt soll am Dienstagmittag komplettiert werden. Wie die Polizei mitteilt, werden dann die Kameras zwischen dem Marktplatz und dem Neckartor - der Bereich "Breite Straße Nord" - scharf geschaltet.

Zukünftig sollen an neun Standorten 68 Kameras den innerstädtischen Bereich überwachen. Unter dieser besonderen Kontrolle stehen dann der Hauptbahnhof, Alter Messplatz, Paradeplatz, Marktplatz sowie die Breite Straße. Hinzu kommt, dass 20 Kameras zukünftig per Software diesen öffentlichen Raum überwachen.

Mit der Videoüberwachung wollen die Stadtverwaltung Mannheim und das Polizeipräsidium das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erhöhen. Während es nur zaghaften Widerstand gegen die Kameras im öffentlichen Raum gibt, lobt der neue Polizeipräsident die neue Überwachung. "Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass sich die Überwachung besonders kriminalitätsbelasteter Bereiche in der Innenstadt und Neckarstadt bewährt", lässt Polizeipräsident Andreas Stenger mitteilen, "unser Gesamtkonzept greift."

Weil zusätzliche Streifen in den Gebieten unterwegs seien, könne die Polizei mittlerweile innerhalb von zwei Minuten bei einer Straftat an Ort und Stelle sein.

Hinzu kommt, dass die Kamerabilder von einer Software ausgewertet werden - die so genannte "intelligente Videoüberwachung". Sie basiert auf Algorhythmen, die bestimmte Bewegungen entdecken - hier finden Sie eine ausführliche Erläuterung des Systems.

"Die Maßnahme der intelligenten Videoüberwachung ist ein Baustein eines umfassenden Sicherheitskonzepts der Stadt Mannheim", lässt sich Mannheims Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht zitieren.

Von den derzeit 68 Kameras sollen 20 mit der automatisierten Verhaltenserkennung ausgestattet werden.

Am Marktplatz wird diese Technik in der ersten Entwicklungsstufe im September 2019 zum Einsatz kommen, in der "Breiten Straße Nord" im letzten Quartal. Im ersten Quartal 2020 soll dann der Alte Messplatz ebenfalls "intelligent" überwacht werden.

Die Entscheidung, ob auch der Plankenkopf per Video überwacht wird, das soll sich Auswertung der aktuellen Kriminalitätslage entscheiden.