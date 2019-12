Von Volker Endres

Mannheim. "Armut ist mächtig. In der Vesperkirche wollen wir der Macht der Armut mit der Macht Gottes und Nächstenliebe begegnen", erklärt Stadtdekan Ralph Hartmann. Denn gerade die Hinwendung zu den Ärmsten sei das Ursprungsmotiv von Kirche auf der ganzen Welt. Vom 6. Januar bis zum 2. Februar 2020 erhalten bei der Vesperkirche in der Konkordienkirche in R 2 wieder bis zu 600 Menschen täglich eine warme Mahlzeit und mehr als das: "Es geht auch um Wärme und Fürsorge", erklärt Diakoniesprecherin Jessica Lammer.

"Solange der Frosch quer im Storchenschnabel sitzt, kann der Storch ihn auch nicht verschlingen" – so erklärte ein Vesperkirchenbesucher, woher er jeden Tag die Kraft für den Kampf mit dem Dasein nimmt. "Der Frosch im Schnabel" heißt deshalb ein 90-minütiger Dokumentarfilm von Stephen Hillebrand, der die Einrichtung der evangelischen Stadtkirche im Vorjahr begleitet hat. So bietet die Vesperkirche Stoff für die große Leinwand, was die Organisatoren freut, denn von Anfang an sollte das Thema Armut ins Scheinwerferlicht gerückt werden.

"Wir haben keinen Respekt mehr vor der Lebensleistung von Menschen", erklärt Pfarrerin Ilka Sobottke als Hausherrin der Citykirche. Das System lasse keinen Respekt zu. Und dabei seien die Maschen im sozialen Netz nicht enger, sondern viel mehr weiter geworden, ergänzte Michael Graf als Direktor des Diakonischen Werks und berichtete vom Abteilungsleiter einer Mannheimer Firma, der innerhalb von zehn Jahren nach Krankheit, Entlassung, Scheidung und Verschuldung letztlich in der Obdachlosigkeit gelandet war. Für Menschen wie diesen Mann sei die Vesperkirche als Anlaufstelle ein Stück Normalität.

"Als Schule des Lebens ist es so etwas wie ein Lernraum." Ein Raum, den mittlerweile auch Firmen nutzen. "Es sind immer häufiger Gruppen, die sich bei uns als Helfer melden", berichtet der Dekan. Schulklassen, Auszubildende, aber auch ganze Firmenabteilungen helfen vor und hinter den Kulissen, sind an der Kasse, bei der Essensausgabe oder auch in der Spülküche aktiv oder sie bringen den Bedürftigen das Essen an die Tische.

Bis zu 600 Gäste werden pro Tag erwartet

Insgesamt 1740 Helfer sind in den vier Wochen aktiv. Als Ordensträgerin gelang es Ilka Sobottke, einige ihrer Bloomaul-Brüder und -Schwestern für die Mitarbeit bei der Vesperkirche zu gewinnen. "An-Sehen" ist das Motto der 23. Mannheimer Vesperkirche. Das wirke gleich auf mehreren Ebenen, führte Hartmann aus. "Ansehen hat etwas mit Hinschauen zu tun." Viel zu oft werde bei Armut weggeschaut. "Dabei gibt es seit Jahren Menschen, die von der allgemeinen Wohlstandsentwicklung nicht erreicht werden." Diese wolle die Kirche aber sichtbar machen.

Die zweite Ebene betreffe die Menschen selbst, "von denen jeder eine Lebensgeschichte hinter der Fassade hat." Menschen, die aus der scheinbaren Sicherheit nicht selten unverschuldet in Armut und Obdachlosigkeit abgerutscht sind und oft auch aus Unkenntnis in der Abwärtsspirale stecken. "Die Dunkelziffer von Menschen, die ihnen zustehende Leistungen nicht kennen und deshalb auch nicht abrufen, ist groß, vermutet Graf. "Und als dritte Ebene geht es um das bürgerliche Ansehen unserer Gäste", so Hartmann. "Hier werden die Letzten tatsächlich zu den Ersten."

Unverändert ist das Besucherverhalten. Etwa 480 Gäste erwarten Sobottke und ihr Team zu Schnitzel und Gemüse am 6. Januar. Gegen Monatsende werden es aber wieder über 600 Gäste sein, die zur Mahlzeit ins Kirchenschiff kommen. Insgesamt rechnen die Organisatoren mit 15.000 Gästen. "Die Vesperkirche finanziert sich ausschließlich aus Spenden", so Hartmann. Rund 150.000 Euro kommen hier als Groß- aber auch unzähligen Kleinspenden zusammen, decken den Tisch für die Bedürftigen und bewegen noch mehr als das: "Unsere Sozialberatung ist oft der erste Anknüpfungspunkt für dieses Klientel", weiß Graf. Konkrete Hilfe direkt nach dem Mittagessen – auch das ist Vesperkirche.

Info: Der Film "Frosch im Schnabel" hat am Freitag, 10. Januar, 18 Uhr, Vorpremiere in der Vesperkirche. Außerdem gibt das Kurpfälzische Kammerorchester am Sonntag, 12 Januar, ein Benefizkonzert. Die "Friends for Vesperkirche" treten am Sonntag, 26. Januar, auf.