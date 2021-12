Mannheim. (oka) Seit dem Frühjahr arbeiten die Stadt Mannheim und das Energieunternehmen MVV an der Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen. Die ersten beiden Seitenstraßen zwischen den Quadraten P1 und P 2 sowie P 2 und P3 wurden pünktlich zur Winterpause Ende November fertiggestellt. Besondere bauliche Gegebenheiten im Untergrund, ungünstige Witterungsverhältnisse sowie Corona-bedingte Lieferverzögerungen beim Baumaterial haben allerdings zu einer Verschiebung des Gesamtablaufs geführt, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte.

In Zusammenarbeit mit Vertretern des Handels und der Gastronomie wurde daraufhin der Bauzeitenplan so überarbeitet, dass der nicht mehr in diesem Jahr ausgeführte dritte Abschnitt ab 2022 ohne eine Verlängerung der Gesamtbauzeit stattfinden kann. "In verschiedenen Abstimmungsgesprächen wurden gemeinsam die bestmöglichen Lösungen für die ansässigen Betriebe erarbeitet", so ein Stadtsprecher.

Der neue Bauzeitenplan sieht eine gleichzeitige Bearbeitung der Seitenstraßen zwischen O5 und O6, P3 und P4 sowie P4 und P5 ab Januar vor. Dabei werden die Bereiche vor Gastronomiebetrieben insbesondere mit Außenbestuhlung vorzugsweise in den kühleren Monaten bearbeitet. Das Baustellenmanagement der Stadt setze auf eine transparente Kommunikation, heißt es in der Mitteilung.

So fand bereits Anfang Dezember eine digitale Anrainer-Information für Gewerbetreibende der drei Seitenstraßen O5/O6, P3/P4 und P4/P5 statt. Nach Vorstellung der drei Bauabschnitte und deren Bauverläufe konnten Detailfragen gestellt werden. Ebenso wurden die Anwohnerinnen und Anwohner per Informationsschreiben über die anstehenden Bauarbeiten informiert. Ebenfalls 2022 sollen auch die Straßen zwischen den Quadraten P6 und P7 sowie O6 und O7 in Angriff genommen werden.

Insgesamt sind es elf Planken-Seitenstraßen, die bis zum Sommer 2024 saniert werden sollen. Eine Pause ist während der Bundesgartenschau von April bis Oktober 2023 eingeplant. Das Investitionsvolumen beträgt rund 8,25 Millionen Euro. In den Seitenstraßen wird die Bepflasterung der Neuen Planken weitergeführt. Doch auch Arbeiten an Strom- und Fernwärmeleitungen sind notwendig. Insgesamt werden in den Seitenstraßen rund 9000 Quadratmeter Verkehrsfläche bearbeitet. Mit Einbau von Rippen- und Noppenpflastersteinen wird das bestehende Blindenleitsystem der Planken erweitert.

Info: Online gibt es alle Informationen zur Neugestaltung der Planken-Seitenstraßen, den aktuellen Bauzeitenplan sowie ein Kontaktformular.