Von Olivia Kaiser

Mannheim. Seit knapp einem Monat dient die Jugendherberge am Rheinufer als Erstanlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Dort können sie sich registrieren, werden in eine Unterkunft vermittelt, können Sozialleistungen beantragen und sich bei Bedarf gegen das Coronavirus impfen lassen. Diese Serviceangebote soll es auch am neuen Standort, dem ehemaligen Pflegeheim Thomashaus in Neuhermsheim geben, das derzeit von der Feuerwehr vorbereitet wird. Die Stadt Mannheim muss die Jugendherberge Mitte April verlassen.

Oliver Makowsky-Stoll kümmert sich um den Gesamtablauf und hat schon den Umzug ins Thomashaus im Blick. Foto: Gerold

Derzeit kommen deutlich weniger Geflüchtete. "Woran das liegt, kann ich nicht sagen. Es kann sich natürlich jederzeit wieder ändern, deshalb müssen wir auf alles vorbereitet sein", erklärt Oliver Makowsky-Stoll. Die im Eiltempo eingerichtete Verwaltungsstraße habe sich bewährt, betont der Leiter der Erstanlaufstelle.

Die Aufnahme läuft nach einem festen System. Zunächst wird jeder Neuankömmling auf das Coronavirus getestet. Wer nachweislich infiziert ist, kommt in eine Quarantäneunterkunft. Nur mit negativem Test geht es an die Willkommensstation und dann ins zugewiesene Zimmer. Wenn die Menschen sich ein wenig ausgeruht haben, starten sie ihren Gang durch die Verwaltungsstraße. Es gibt auch Geflüchtete, die bei Verwandten oder Freunden untergekommen sind, und nur zur Jugendherberge kommen, um sich registrieren zu lassen.

Engin Yologlu koordiniert die Sozialberatung. Foto: Gerold

Das ist auch die erste Station. Dann geht es weiter zur Sozialberatung und zur Jobbörse, die sich im Pavillon im Nebengebäude befinden. "Eigentlich sollte hier die Kinderbetreuung stattfinden, aber das haben wir schnell geändert, weil wir merkten, dass wir einen größeren Raum benötigen", erklärt Engin Yologlu, der die Sozialberatung koordiniert. Von der Nutzung als "Kinderstube" zeugen noch die vielen bunten Bilder der Kinder an der Wand. An mehreren Schreibtischen sitzen die städtischen Mitarbeiter, einige sprechen russisch oder ukrainisch. Ansonsten helfen die ehrenamtlichen Sprachvermittler.

Die Geflüchteten können Sozialleistungen zur Existenzsicherung und eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Ohne die dürfen sich Ukrainer nur 90 Tage in Deutschland aufhalten. Und nur mit der Aufenthaltserlaubnis gebe es eine Arbeitserlaubnis oder die Möglichkeit, Deutschkurse zu besuchen, so Yologlu. Die Jobbörse habe bereits einigen Ukrainern eine Arbeitsstelle vermittelt. Momentan ist kein "Kunde" da. Das gebe die Gelegenheit, Anträge zügig abzuarbeiten. "Am Anfang hatten wir täglich bis zu 260 Anträge, jetzt sind es etwas weniger", bilanziert Engin Yologlu.

Auch bei der Wohnraumvermittlung geht es ruhig zu. Trotzdem ist einiges zu tun. An einer Pinnwand hängen die Wohnungsgesuche der Geflüchteten. Für sie gilt es, eine passende Unterkunft zu finden. Heute werde man das nicht alles schaffen, sagt Alexander Floß. Eigentlich arbeitet er beim Sozialmanagement der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG. Floß prüft die unentgeltlichen Unterkunftsangebote von Bürgern und nimmt Unterkunftsgesuche von Geflüchteten auf. Dann sucht er, was zusammenpasst. Bei der Wohnraumvermittlung treffen sich dann beide Parteien zum ersten Kennenlernen. In circa 200 Haushalten haben fast 500 Menschen aus der Ukraine eine Bleibe gefunden. "Wir sind über jedes Angebot aus der Bürgerschaft froh", betont Floß.

Für die medizinische Betreuung sorgt Katja Fischer. Wer möchte, kann bei ihr vorstellig werden. Kleinere Beschwerden wie Kopf- oder Halsschmerzen werden behandelt. Menschen, die auf Medikamente angewiesen sind, erhalten eine Überweisung zum Haus- oder Facharzt. Auch ein Impfangebot gibt es, das laut Fischer gut angenommen werde.

Was sich wie eine bürokratische Ochsentour anhört, ist nötig, damit die Geflüchteten so schnell wie möglich einigermaßen selbstbestimmt in Mannheim leben können - wie lang das auch immer sein mag. Engin Yologlu und Alexander Floß haben Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten. Bei Bedarf hören sie zu, wenn die Menschen von den Tagen im Keller erzählen, vom Bombenhagel oder dem Beschuss ihres Konvois auf der Flucht. "Manche haben sich vorher in Berlin etwas erholt und kommen in relativ guter Verfassung in Mannheim an", erzählt Oliver Makowsky-Stoll. "Andere waren tagelang unterwegs, sind erschöpft und wollen nur noch schlafen."

Eine Routine hat sich für die Verwaltungsmitarbeitenden noch nicht eingestellt, und jetzt steht der Umzug ins Thomashaus bevor. Makowsky-Stoll sieht darin aber auch die Chance, Arbeitsabläufe zu optimieren und neue Aspekte aufzugreifen, beispielsweise die Einrichtung einer psychologischen Betreuung. Das Thomashaus sei eine gute Alternative, nichtsdestotrotz: "Es wird dort weniger komfortabel sein."