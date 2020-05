Mannheim. (RNZ) Über 530 in der Quadratestadt ansässige Unternehmen haben vom 17. Februar bis zum 22. März die Möglichkeit genutzt, den "Wirtschaftsstandort Mannheim" zu bewerten. "Stabil auf hohem Niveau" – so lässt sich das Ergebnis der fünften Unternehmensbefragung des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung zusammenfassen. Die aktuelle Untersuchung sei damit von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bereits tangiert gewesen. Die Ergebnisse müssten in diesem Kontext interpretiert werden, heißt es in einer städtischen Mitteilung.

An der Befragung, die seit 2012 alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit der Mainzer L.Q.M Marktforschung GmbH durchgeführt wird, haben insgesamt 36 Prozent der angeschriebenen Unternehmen teilgenommen. Dieser Wert zeige, dass die Unternehmen ein Interesse am Austausch mit der Stadtverwaltung sowohl zum Standort Mannheim als auch zu den Dienstleistungen hätten.

"Die Ergebnisse zeigen erfreuliche Resultate. Die Unternehmen fühlen sich dem Standort sehr verbunden und planen auch langfristig und nachhaltig in Mannheim", unterstreicht Bürgermeister Michael Grötsch und ergänzt: "Die regelmäßige Wiederholung der Befragung ermöglicht es uns, eine Entwicklung sichtbar zu machen. Mit Sicherheit werden sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der nächsten Unternehmensbefragung ablesen lassen."

Die Entwicklung der Standortloyalität im Zeitvergleich zeigt: Die Unternehmen sind dem Standort Mannheim gegenüber auf hohem Niveau loyal. 92 Prozent der Unternehmen stimmen zu, dass sie sich mit dem Standort verbunden fühlen, 91 Prozent geben an, dass sie auch künftig am Standort investieren wollen. Ein Vergleich der durchschnittlichen Punktwerte, die aus den Antwortkategorien berechnet werden, bestätigt die nachhaltige positive Entwicklung.

Die Punktwerte reichen in einer Skala von null (stimme gar nicht zu) bis 100 (stimme voll zu). Der Punktwert für die Verbundenheit mit dem Standort liegt 2020 bei 88 – gegenüber 93 in 2018; 83 in 2016, 86 in 2014 und 82 in 2014 bei den vorherigen Befragungen. Der Punktwert für die künftige Investitionsbereitschaft liegt bei 87 – gegenüber 91 in 2018, 82 in 2016, 84 in 2014 und 82 in 2012.

Ähnlich verhält es sich bei der Standortzufriedenheit im Zeitvergleich: Auch hier konnten die Werte von 2018 wieder erreicht werden, während die der Vorjahre übertroffen wurden. So erreicht zum Beispiel die Globalzufriedenheit mit dem Standort Mannheim einen Punktwert von 85 gegenüber 87 Punkten 2018 und jeweils 77 Punkten 2016 und 2014 sowie 71 Punkten 2012.

Die Gesamtzufriedenheit mit dem Standort liegt deutlich über dem Mittelwert der anderen Kommunen, in denen L.Q.M Unternehmensbefragungen durchgeführt hat. Ausgehend von einer Skala von null (sehr unzufrieden) bis 100 (sehr zufrieden) liegt der Punktwert von Mannheim bei 85. Der Durchschnitt der Städte mit über 100.000 Einwohnern erreicht einen Punktwert von 70. Beim Gesamtvergleich der Standortloyalität erreicht Mannheim den Wert von 84 Punkten gegenüber 77 im Schnitt der Städte mit über 100.000 Einwohnern.

"Die Mannheimer Unternehmen schätzen ihre Stadt, das zeigt sich auch im Vergleich mit anderen Städten", sagt Ute Kerber, Geschäftsführerin von L.Q.M Marktforschung. "Ganz gleich in welcher Situation, die Motivation der Wirtschaftsförderung ist immer, kompetenter Ansprechpartner für die Unternehmen zu sein", unterstreicht Christiane Ram, Leiterin der Mannheimer Wirtschaftsförderung. "Seit der ersten Unternehmensbefragung 2012 ist die Zufriedenheit der Unternehmen mit unseren Dienstleistungen kontinuierlich gestiegen."

Demnach erreicht der aktuelle Punktwert der Gesamtzufriedenheit mit der Wirtschaftsförderung 81 Punkte (gegenüber 78 Punkten 2018, 70 Punkten 2016, 73 Punkten 2014 und 65 Punkten 2012). Auf die Frage, wo man die größten Herausforderungen für das eigene Unternehmen in den nächsten fünf Jahren sieht, wurde an erster Stelle die wirtschaftliche Entwicklung (67 Prozent), an zweiter Stelle die Fachkräftegewinnung (54) und an dritter Stelle die Wettbewerbspositionierung (48) genannt. An vierter Stelle (35) nennen die Teilnehmer die Verkehrssituation. Dieser Wert lag 2018 nur bei 13 Prozent. Insgesamt sehen die Befragten gegenüber 2018 mehr Herausforderungen für die eigene Firma.

Auf einer Skala von null (sehr unzufrieden) bis 100 (sehr zufrieden) wird beim Angebot an Gewerbeflächen (Punktwert 58), dem Angebot an qualifizierten Arbeitskräften (Punktwert 57), der Höhe des Gewerbesteuersatzes (Punktwert 47) sowie den Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter sechs Jahren (Punktwert 51) Verbesserungsbedarf gesehen.