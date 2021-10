Neben den Geschäften gab es in den Quadraten am verkaufsoffenen Sonntag am vergangenen Wochenende auch ein kleines Marktangebot: Am Paradeplatz und auf den Kapuzinerplanken boten einige Händler unter aufgestellten Zelten ihre Waren zum Verkauf an. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Lag es an der Pandemie und der damit verbundenen Unsicherheit? Am Wetter? An der Ehrfurcht vor dem "Tag der deutschen Einheit" als nationalem Gedenktag? Oder hat die Mannheimer Innenstadt doch an Attraktivität eingebüßt? Der erste verkaufsoffene Sonntag seit zwei Jahren hat deutlich weniger Besucher in die Innenstadt gelockt, als seine Vorgänger. Viele fanden das gut.

Sicher, in der Kunststraße hatte sich der gewohnte Stau gebildet. Aber sobald die Autos abgestellt waren, empfing die Besucher der Quadrate eine Art heitere Gelassenheit. Weniger die Menschenmassen einer Sonderverkaufsveranstaltung mit allerlei Unterhaltungsprogramm, sondern eher der entspannte Auflauf eines gemütlichen Ferienfreitags am Monatsende. Sabine und Martina Mönch aus Mannheim gefiel das. "Genau so gehen wir gerne shoppen", erklärten Mutter und Tochter. Ehemann und Bruder hatten sie nicht mitgebracht. "Die sind beim Waldhof-Spiel." Die beiden Damen bummelten lieber durch die Quadrate. Besonders erfolgreich waren sie dabei noch nicht. "Wir suchen eigentlich nicht gezielt, aber wenn wir etwas finden, schlagen wir zu", sagten sie. Der Handel wird das gern vernommen haben.

"Die Leute wollen wieder bummeln. Sie wollen das Erlebnis beim Einkaufen", erklärte Michelle Rude, Geschäftsführerin eines Lederfachgeschäfts. Das habe schon der Samstag zuvor gezeigt, "der wirklich gut besucht war". Allzu groß war die Bereitschaft für die Teilnahme in der Fressgasse allerdings nicht. Besuchermagneten wie das Südlandhaus beteiligten sich nicht. Filialisten konzentrierten sich offensichtlich auf nur eine Niederlassung. Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer des Quartiers Q 6/Q 7 widersprach dem jedoch – und das durchaus fundiert. "Das Parkhaus ist gut gefüllt, und hier auf dem Platz herrscht auch gut Betrieb", sagte er. Tatsächlich wirkten Musik und einige Attraktionen auf dem überdachten Münzplatz wie Publikumsmagneten. Die Überdachung war dabei aber kein Pluspunkt. "Das Regenradar kündigt erst ab 17 Uhr Niederschlag an. Solange das so bleibt, ist das Wetter heute optimal." Hoffmann hatte keine Zweifel an einem erfolgreichen Sonntag: "Die Leute wollen wieder raus."

Und Geld genug scheint vorhanden zu sein. Zumindest mit Blick auf die beiden prall gefüllten Taschen der eher an weiblicher Kundschaft orientierten Modekette Zara, die Gerald Schott trug. Er gönnte sich gerade eine Auszeit auf den Planken. "Das sind die Sachen meiner Tochter. Meine Frau und sie sind noch drin und haben die restlichen Taschen", erklärte der Edinger lachend. Die beiden hatten auch die Sonntagsplanung übernommen. Der 50-Jährige konnte damit leben: "Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Vor allem voller."

Zumindest ein wenig voller war es auf den Kapuzinerplanken. Der Herbstmarkt mit dem angrenzenden Musikprogramm verströmte einen Hauch des Flairs der Vorjahre. Darüber freute sich die zehnköpfige Gruppe um Jens und Stefanie Ziegle. Sie standen in der Schlange vor den hausgemachten Dampfnudeln an. "Eine Stärkung vor dem Shopping", erklärten die Mittvierziger. Für sie war der verkaufsoffene Sonntag ein Schritt zurück in die Normalität. Berührungsängste aufgrund der Pandemie hatten sie nicht. "Wir sind geimpft, und genügend Abstand gibt es ja auch." Ein wenig ungewohnt sei es aber schon, dass man jetzt wieder fast ohne Einschränkungen bummeln könne. Danach sehnten sich offensichtlich auch andere: Beim Impfbus auf dem Marktplatz am Rande des kleinen Marktangebots hatte sich schon früh eine lange Schlange gebildet. Beim Testzentrum auf den Kapuzinerplanken gab es hingegen keine Wartezeit. Das sprach eher für eine hohe Impfquote unter den Besuchern – oder für Gegner der Maßnahme, denn kontrolliert wurde die Einhaltung der 3 G-Regeln in den Läden nicht. Mit gutem Grund: "Das können wir als Händler gar nicht leisten", erklärte Michelle Rude. Nach den beiden erzwungenen Stillständen sei man froh über jeden Kunden und über die Sonderaktion. "In Corona-Zeiten nehmen wir jeden Verkaufstag gerne mit."