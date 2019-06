Von Anna Manceron

Mannheim. Ein Demonstrationsverbot, das die Stadt Mannheim im April 2017 verhängt hat, war rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Karlsruhe kürzlich entschieden. Sowohl die Stadtverwaltung als auch die Klägerin bestätigten, dass das Gericht keine ausreichenden Gründe für ein Verbot feststellen konnte. Die Kosten für das Verfahren muss nun die Stadt übernehmen.

Die Klägerin Silke Makowski hatte vor mehr als zwei Jahren im Namen eines linksgerichteten Bündnisses eine Demonstration angemeldet. Der Titel der Veranstaltung lautete: "Staatsterrorismus stoppen! Weg mit dem Verbot der PKK!" Mit der Demo wollten die Organisatoren gegen das bevorstehende Verfassungsreferendum in der Türkei protestieren.

Nachdem das Ordnungsamt die Veranstaltung bereits genehmigt hatte, vollzog die Behörde wenige Tage später eine 180-Grad-Wende. Laut Makowski argumentierte man mit einem "angestiegenen Aktions- und Aggressionsniveau der gewaltbereiten Linksextremisten".

Ihre Gründe für das Verbot legte die Stadt auch bei der Gerichtsverhandlung in Karlsruhe dar. Unter anderem zeigte sie ein Video, auf dem die Beamten hohes Konfliktpotenzial zu erkennen glaubten.

"Was Mannheimer Polizisten in diesem Video sahen, hatte groteske Züge", sagt Makowski. Die Beamten hätten unter anderem von Schattenboxen gesprochen. Das Video zeige junge Kurden, die zur Teilnahme an der Demo aufriefen. "Das Gericht konnte aber nichts erkennen, weshalb man das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit derart hätte einschränken dürfen", so Makowski.

Stattdessen hätten die Richter deutlich gemacht, dass ein Demonstrationsverbot nur in extremen Ausnahmefällen ausgesprochen werden dürfe. "Auch die Befürchtung, es könnte einen Konflikt zwischen Demonstranten und einer angeblich Erdogan nahen Anwohnerschaft geben, hat die Richter nicht überzeugt", sagt die Klägerin.

Sie wartet nun auf das schriftliche Urteil, in dem die Richter ihre Entscheidung begründen. "Ich bin gespannt darauf, wie sie zu der Frage eines möglichen Konflikts zwischen Demonstranten und Anwohnern stehen", sagt sie. "Es wäre doch absurd, wenn man nur noch zu uninteressanten Themen auf die Straße gehen dürfte, die niemanden berühren."

Die Stadt hält sich noch offen, ob sie das Urteil anerkennen will oder die nächst höhere Instanz aufruft. "Bislang hat das Ordnungsamt nur telefonisch davon erfahren", erklärt eine Stadtsprecherin. Nun wolle man abwarten, bis das schriftliche Urteil vorliege.