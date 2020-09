Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Eine Branche hat den Blues: Dreistellige Millionenverluste und düstere Aussichten kennzeichnen die Stimmung bei den Kulturveranstaltern. Gemeinsam haben die Kongressgesellschaft m:con, die SAP-Arena, die Maimarkt Gesellschaft, das Veranstaltungshaus Capitol, der Konzertveranstalter BB Promotion, der Jazzclub Ella & Louis, das Musik-Kabarett Schatzkistl und das Rhein-Neckar-Theater am Mittwoch nicht nur ein Klagelied angestimmt, sondern auch einen Weg aus der Existenzbedrohung durch die Coronakrise vorgezeichnet. "Nur die Politik muss jetzt noch mitspielen", spricht m:con-Geschäftsführer Bastian Fiedler allen Akteuren aus dem Herzen.

Die genannten Umsatzverluste machen deutlich, dass "fünf Minuten vor Zwölf" eine euphemistische Betrachtung der Lage ist. Allein die SAP-Arena, die größte Veranstaltungsstätte der Metropolregion, schreibt von April bis August ein Minus von 95 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 35 Großveranstaltungen mit erwarteten 300.000 Besuchern sind abgesagt worden. "Wir stehen nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern schon in der Wand", umreißt Jens Reithmann von der Geschäftsleitung den Status quo, ohne konkrete Zahlen zu nennen.

"Wir waren die Ersten, die von Einschränkungen betroffen waren und werden wohl auch diejenigen sein, die am längsten durchhalten müssen", prophezeit Anders Matthias Mantel, Managing Direktor von BB-Promotion. Wegen Corona mussten rund 60 Veranstaltungen mit einem Volumen von rund sechs Millionen Euro verschoben oder abgesagt werden. Gut und gern 12.000 Tickets im Wert von 530.000 Euro sind bereits zurückerstattet worden.

Ein Großteil der Belegschaft lebt – wie bei fast allen Veranstaltern – von Kurzarbeitergeld. Im Tourneesektor des international tätigen Unternehmens sind alle Künstler, Techniker und Bühnenpersonal aktuell vertragslos. Der Geschäftsführer von m:con, Bastian Fiedler, bilanziert insgesamt 87 Veranstaltungen im Congress Center Rosengarten, die wegen des Virus nicht stattfinden konnten. Bis Jahresende rechnet er mit einem entgangenen Umsatz von über acht Millionen Euro. Capitol-Chef Thorsten Riehle hat wenig Hoffnung auf eine rasche Besserung der Notlage. Die zur Verfügung gestellten Hilfen seien ein Tropfen auf den heißen Stein und könnten den Erhalt der Kultur mittelfristig nicht sichern. "Die 9000 Euro, die das Capitol bekommt, reichen uns eine Woche. Und danach?", kommentiert der Geschäftsführer und Stadtrat lakonisch.

Der Ausfall des Maimarkts sowie von Messen und Konzerten beschert der Mannheimer Hallenbetriebsgesellschaft Umsatzeinbußen von über 200 Millionen Euro. Ebenso hart trifft die Krise kleinere Kultureinrichtungen wie das "Schatzkistl", das Rhein-Neckar-Theater und den Jazzclub Ella & Louis. Alle arbeiten wegen der stark limitierten Zuschauerzahlen mit einem Notfallspielplan am Limit.

Schatzkistl-Programmmacherin Melissa Meyer bringt das Dilemma auf den Punkt: "Unter Berücksichtigung der Abstandsregeln können in Mannheims schönstem Musik-Kabarett maximal 38 Besucher statt der üblichen 99 Platz nehmen. Der Einlass- und Wartebereich wird in die Lobby des Leonardo-Hotels ausgedehnt. Ein Mund- und Nasenschutz ist durchgehend zu tragen, nur am Sitzplatz darf dieser dann abgenommen werden. Wir dürfen zwar wieder vor Leuten spielen, haben wegen der Kurzarbeit aller festangestellten Mitarbeiter Kosten, denen letztlich kaum Einnahmen entgegen stehen. So arbeiten wir uns langsam wirtschaftlich in den Ruin."

Damit wenigstens ein kleines Licht am Ende des Tunnels auftaucht, gehen die Mannheimer Veranstalter in die Offensive. Alle fordern von der Landespolitik eine kommunale Öffnungsklausel für Großveranstaltungen, die unter Einhaltung der Hygienevorschriften machbar sind. Sowohl im Rosengarten als auch in der SAP-Arena könnten sich wesentlich mehr Menschen gleichzeitig aufhalten als die zurzeit erlaubten 500, glauben Jens Reithmann und Bastian Fiedler.

Der Rosengartenchef spricht von über 2500, der Arena-Manager von einer hohen vierstelligen Zahl. Die Genehmigung von Veranstaltungen mit mehr Publikum habe letztlich Signalwirkung für die gesamte Veranstaltungsbranche in den großen und kleinen Spielstätten. Die heute verunsicherten Kulturliebhaber bekämen dann auch wieder Mut, zu einem öffentlichen Konzert oder Theaterstück zu gehen.