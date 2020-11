Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Bahn kommt, so viel ist sicher. Doch es wird noch einige Jahre dauern, bis die Neubaustrecken von Mannheim nach Karlsruhe beziehungsweise Frankfurt gebaut sind. Dazwischen geht es vor allem um die Frage, wie die Güterzüge nächtlich durch Mannheim kommen und die Anwohner dabei vor dem Lärm geschützt werden können. Bekanntlich will die Bahn auf der östlichen Riedbahn ein vor 30 Jahren stillgelegtes zweites Gleis reaktivieren. Nach Berechnungen des Konzerns könnte die erweiterte Strecke etwa 250 Güterzüge täglich aufnehmen. Bislang sind es 90.

Betroffen davon sind die Bürger in sechs Mannheimer Stadtteilen – Neuhermsheim, Neuostheim, Käfertal, Waldhof, Schönau und Blumenau –, in Richtung Süden aber auch Hockenheimer, Schwetzinger und Oftersheimer. Bei der Trasse nach Karlsruhe sind bislang nur die Endpunkte klar. In Mannheim ist es Waldhof beziehungsweise der Rangierbahnhof.

Zwischen den großen nordbadischen Städten befindet sich der "Untersuchungsraum" der Bahn, innerhalb dessen nach der geeignetsten Trasse gefahndet wird. Der weit gefasste Bereich reicht vom Pfälzerwald im Westen bis zum Kraichgau im Osten. Wichtig ist aus Mannheimer Sicht, dass der Hauptbahnhof von den schnellen ICE angefahren wird. Dagegen verlangt Christian Specht, Erster Bürgermeister und Vorsitzender des Planungsausschusses des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN), dass die Güterzüge bis zum Rangierbahnhof unterirdisch an Mannheim vorbeigeführt werden.

In der Sitzung des Hauptausschusses des Gemeinderats am Dienstag zeigte er sich optimistisch. Denn tatsächlich kämen die Züge im Bereich Schönau/Blumenau den bisherigen Plänen zufolge in Tieflage an. Entsprechend könnten sie dort auch leichter wieder "abtauchen". Ob sogar ein bergmännischer Tunnel möglich ist, müsse noch untersucht werden, so Specht. "Wir wollen die Bahn nicht bremsen", sagt auch Gunther Mair von der Initiative "Gesundheit statt Bahnlärm in Mannheim". Bislang interessiere den Konzern die Lebensqualität der an der Strecke wohnenden Menschen aber "herzlich wenig". "Nur ein Tunnel, der in Blumenau beginnt und am Rangierbahnhof aus dem Boden kommt, bringt eine Lösung", schließt sich Mair den Forderungen Spechts an. Dass dies technisch möglich sei, belege der etwa 5,4 Kilometer lange Pfingstbergtunnel der Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart.

Specht hat aber nicht nur den Lärmschutz im Blick. Als genauso wichtig hält er einen weiteren Baustein beim Ausbau des Bahnknotens: die sogenannte Studernheimer Kurve. Eine wohl größtenteils auf Frankenthaler Gemarkung verlaufende Trasse soll es Zügen vom BASF-Kombiterminal erlauben, ohne den heute nötigen Fahrtrichtungswechsel in Ludwigshafen-Oggersheim auf die Strecke in Richtung Worms zu fahren. Damit würde die Zufahrt zum Terminal deutlich erleichtert und die nicht zuletzt von S-Bahn-Zügen stark befahrene Strecke zwischen Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg entlastet werden.

Tunnel, Tröge oder Umfahrungen wünschen sich auch die ohnehin bereits stark lärmgeplagten Bürger im sogenannten Spargelsprengel. Hoffnung schöpfen Hockenheimer, Schwetzinger, Oftersheimer und Neulußheimer daraus, dass die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim in Südhessen teilweise tiefergelegt wird. "Das muss auch bei uns möglich sein", sagt Lothar Gotthard, Vorsitzender der Hockenheimer Bürgerinitiative Stille Schiene (BISS).

Zwar gebe es in der Rennstadt bereits einen flachen Trog, "der ist allerdings nur zwei bis vier Meter tief und sehr breit". Im innerstädtischen Raum sei wegen angrenzender Wohngebiete kaum Platz für groß angelegte Aus- und Umbaumaßnahmen. In Schwetzingen und Oftersheim liege die Wohnbebauung teilweise noch dichter an den Bahngleisen. "Ich sehe eher riesige Lärmschutzwände auf uns zukommen", meint Gotthardt.

Um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, hatte die Verbandsversammlung der Region Rhein-Neckar 2019 in einem Positionspapier gefordert, im Abschnitt Mannheim-Hockenheim einen zweigleisigen Schienentunnel bei Schwetzingen zu prüfen. Die Nerven der Hockenheimer sollten zumindest durch eine nicht weiter definierte "Einhausung" der Gleisanlagen vor dem Krach geschont werden. Zudem wünschten sich die Regionalpolitiker von Bund und Bahn, im Bereich der Neulußheimer Wohnsiedlung Lärmschutzwände in Erwägung zu ziehen.