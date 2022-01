Von Olivia Kaiser

Wie in vielen anderen Städten zeigt die Kurve der Corona-Fallzahlen in Mannheim nach oben. 2500 Fälle verzeichnete man laut Peter Schäfer in der vergangenen Woche, in der Woche davor waren es 2000, davor 1000. Das wirke sich auch auf die Situation an den Schulen und Kindertagesstätten (Kitas) aus, wie der Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts am Dienstag dem Ausschuss für Bildung und Gesundheit mitteilte. In 34 Klassen und Kita-Gruppen habe man momentan ein relevantes Ausbruchsgeschehen. Das bedeutet, dass es einer Klasse oder Gruppe mehr als fünf Fälle gibt beziehungsweise 20 Prozent betroffen sind.

Im Fall eines positiven Selbsttests in Schule oder Kita startet ein klar definiertes Vorgehen, das durch die Corona-Verordnung des Landes vorgegeben ist. "Deshalb wird das Gesundheitsamt nicht aktiv", so Schäfer. Die Behörde werde bei einem einzelnen positiven PCR-Test vom Labor informiert, kontaktiere dann aber nicht die Schule. Umgekehrt müsse auch die Schule oder Kita das Gesundheitsamt nicht verständigen.

Erst bei einem relevanten Ausbruchsgeschehen werde das Gesundheitsamt informiert. Dann tritt die Quarantäneregelung der Landesverordnung in Kraft. "Die Quarantäne wird nicht vom Gesundheitsamt angeordnet", betonte Schäfer. "Das ist durch Landesrecht vorgegeben." In Quarantäne müssen Kontaktpersonen, die nicht quarantänebefreit sind. Die Absonderung dauert zehn Tage ab dem letzten Kontakt mit der positiv getesteten Person, sie kann nach fünf Tagen durch einen negativen Schnelltest beendet werden.

Das verdeutlichte Schäfer anhand eines Beispiels: Wird am Montagmorgen ein Kind in einer Schule positiv getestet, wird ein PCR-Test gemacht, dessen Ergebnis am Dienstag vorliegt. Wenn man dann ermitteln wolle, wann die Freitestung möglich ist, wäre der letzte Kontakt im schulischen Raum am Freitag gewesen – wenn am Montagmorgen gleich getestet wurde. Das bedeutet, dass der Samstag der erste Tag ist. So kommt es, dass bereits am Mittwoch – einen Tag nach dem positiven PCR-Test – eine Freitestung möglich ist. "Das beleuchtet die Dynamik des Geschehens", so Schäfer. Ihm sei bewusst, dass dieses Vorgehen mitunter zu Unsicherheiten führen könne.

Das bestätigten einige Ausschussmitglieder. Es gebe Einrichtungen, bei denen alles gut klappe, bei anderen weniger gut. Stefanie Heß (Grüne) schlug deshalb vor, dass man diese Informationen noch einmal an Schulen und Kitas weitergeben solle. Ein Schreiben sei bereits vorbereitet, das am Mittwoch versendet werden soll, sagte Schäfer.

Eine PCR-Diagnostik der gesamten Klasse oder Gruppe erfolgt nicht mehr. Dem Wunsch der SPD, Pool-Testungen für Kita-Kindern zu organisieren, könne nicht entsprochen werden, erklärte Peter Schäfer und nannte als Begründung die PCR-Test-Priorisierung.

Aufgrund der Omikron-Variante sind derzeit zahlreiche Mitarbeitenden in den städtischen Kitas, aber auch den Einrichtungen der freien Träger, erkrankt. Deshalb kommt es zu Gruppenschließungen und Notbetreuungen. Aufgrund der hohen Dynamik müssen die Einrichtungen flexibel reagieren und ihre Personalplanung so gut wie täglich neu überschlagen.

Etwas positivere Nachrichten gibt es beim Kinderimpfen: Seit Anfang Dezember gibt es Angebote in den Impfstützpunkten und bei niedergelassenen Ärzten, aber auch gezielte Impfaktionen. "Wir haben ein breites Angebot, und es gibt keinen Engpass beim Impfstoff", informierte Peter Schäfer. Auch in Sachen Luftfilter geht es laut Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne) voran: "Circa 50 Luftfilter werden derzeit pro Woche aufgestellt, etwa 140 Geräte sind bereits in Betrieb." Er schätzt, dass die Installation der Luftfilter bis Ende April abgeschlossen ist.