Mannheim. (pri/mare) Zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weylstraße kam es am Dienstagabend kurz nach 18 Uhr. Nach Angaben der Feuerwehr brannte Unrat in einem Keller.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Da es sich um ein größeres Wohnhaus handelt, war auch ein größeres Rettungsaufgebot vor Ort.