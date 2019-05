Von Maria Stumpf

Mannheim. Es ist ein bunter Blumenstrauß an Zusatzqualifikationen: Wer mitmacht beim Studium Generale, erfährt Kluges und Originelles. "Generalist sein mit Überblickswissen" nennt Germanistikprofessor Jochen Hörisch das große Ziel, "intellektuelles Stärken" den Lehransatz. Das Studium Generale an Hochschulen bietet nicht-obligatorische, öffentliche Lehrveranstaltungen. Der Auftrag: Allgemeinbildung fördern. Die Universität Mannheim feierte kürzlich das 40-jährige Bestehen von Studium Generale.

Für Festredner Jochen Hörisch und zahlreiche Gäste der Feier ein Grund für einen munteren Rückblick, ohne die Zukunft aus dem Blick zu verlieren. Denn das Interesse scheint ungebrochen. Während die Initiatoren laut Universitätszeitung "Uni-Report" im April 1978 noch planten, während der vorlesungsfreien Zeit fächerübergreifende interdisziplinäre Seminare und vielleicht drei "praktisch-politische Symposien" anzubieten, wandelte sich das Angebot in den vier Jahrzehnten zu einem Rundum-Paket, "immer mehr zur Ausbildung", erklärt Hörisch. Doch auch heute gelte noch der Grundgedanke: "Wer sich für andere Dinge als nur sein eigenes Studienfach interessiert, lernt Denkansätze kennen. Und ab und an kann das in etwas Großartiges münden."

Lebenslanges Lernen: In Zeiten der Spezialisierung der Studiengänge werden mit dem Studium Generale Inhalte ganz unterschiedlicher Disziplinen vermittelt. Der BWL-Student schnuppert in ein Literaturseminar und hört Goethe und Schiller, die Mathematik-Studentin belegt einen Rhetorik-Kurs, beide treffen sich im Universitätschor oder in der Theatergruppe wieder und wer will, lernt Sprachen wie Koreanisch, Chinesisch, Spanisch oder Business English - egal: "Es ist für alle etwas Interessantes dabei, wir haben ein breit gefächertes Programm", betonte Maria Collado. Sie ist seit 2003 die Leiterin des Studium Generale und kennt sich aus, denn seit 1991 ist sie in unterschiedlichen Funktionen dabei. "Heute haben wir längst auch Vortragsreihen und Seminare der Fakultäten und Institute im Programm, zu denen wir die Öffentlichkeit auch gesondert einladen."

Zielgruppen und Voraussetzungen seien ganz unterschiedlich. Es gibt Crashkurse und Wochenendseminare oder semesterbegleitende Angebote wie Sportprogramme. Auf dem Plan stehen auch Einzel-Führungen, zum Beispiel durch die Bibliothek im Schloss oder IT-Weiterbildung. "Die Studienfächer sind insgesamt spezifischer geworden. Wir bieten den Blick über den Tellerrand."

Sich vernetzen und strategisch denken lernen geht auch damit: Kurse zu "Deutsch als Fremdsprache" (DaF) in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ergänzen als studien- oder berufsbegleitende Schulungen das Programm erst seit drei Jahren. Die Teilnahme qualifiziert zur Arbeit als DaF-Lehrkraft und endet sogar mit einem Hochschulzertifikat.

Zum Beispiel Carola. Die 58-Jährige arbeitet seit Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingsarbeit und möchte sich mit dem Kurs professionalisieren. Manuela (48) ist Dolmetscherin und will sich beruflich verändern. Sie treffen auf Anna, Tugçe oder Phoebe. Die jungen Frauen sind Mitte 20 und studieren Wirtschaftspädagogik, Germanistik und Spanisch. Alle zusammen sitzen mehrere Wochenenden zusammen in Linguistik-Modulen, lernen Didaktik-Methoden und Internationales Lernen. Warum? Die einen erarbeiten sich Zusatzqualifikationen, die anderen suchen intellektuelle Herausforderungen. Sie alle eint die Überzeugung, dass Engagement und Vielseitigkeit siegt.

Info: www.studiumgenerale.uni-mannheim.de