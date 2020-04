Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Jetzt können wir loslegen", sagte Thomas Puhl. Die Erleichterung war dem Rektor der Universität Mannheim anzumerken. Der Hauptausschuss des Gemeinderats hatte dem Rahmenplan "Entwicklung des Friedrichsparks und der Universität Mannheim" mehrheitlich zugestimmt. Er ist nun Grundlage für die Aufstellung des Bebauungsplans. Diesem Beschluss geht ein Jahr mit vielen Diskussionen voraus. Denn als Thomas Puhl die Erweiterungspläne Anfang des vergangenen Jahres der Öffentlichkeit vorstellte, gab es teils heftigen Gegenwind.

Zunächst sah das Baukonzept der Uni, das durch einen Architektenwettbewerb zustande gekommen war, fünf Gebäude entlang der Bismarckstraße im Friedrichspark hinter der Mensa vor. Das Gelände wird frei, wenn das Eisstadion abgerissen wird, was 2021 nach Ablauf des Erbbauvertrags zwischen Stadt und Land der Fall ist. Doch bei einigen Anwohnern regte sich Widerstand, auch weil für das Vorhaben einige Bäume in der Parkanlage gefällt werden müssen.

Daraufhin gab es einen Kompromiss: Aus fünf Gebäuden wurden vier. Die Gebäudefront wurde versetzt, um mehr Bäume erhalten zu können. Dass Dächer und Fassaden begrünt und etwa 100 neue Bäume gepflanzt werden, war schon zuvor Teil des Konzepts. Thomas Puhl warb auf zahlreichen Informationsveranstaltungen für die neue Planung, denn sie sei für den künftigen Universitätsbetrieb von äußerster Wichtigkeit.

Das hat mit dem Herzstück der Universität zu tun, dem Schloss. Dort befinden sich viele Büros und Hörsäle - allesamt denkmalgeschützt. Das Innere des Schlosses ist dringend sanierungsbedürftig, vor allem, weil die Brandschutzmaßnahmen nicht mehr dem Standard entsprechen. "Wenn da nichts passiert, dann macht die Feuerwehr uns den Laden irgendwann zu", gab der Rektor zu bedenken. Deshalb gibt es einen Generalsanierungsplan, der die energetische Sanierung und die Modernisierung der Technik zum Ziel hat. Gerade sind die Renovierungsarbeiten des Bereichs Aula, Katakomben und Kunstturm beendet.

Der Friedrichspark liegt in der Schleife zur Auffahrt auf die Konrad-Adenauer-Brücke: Die orangenen Rechtecke sind die Gebäude, die auf dem Standort des Eisstadions errichtet werden, wenn es abgerissen wird. Das vierte Gebäude (gelb) fällt weg. Visualisierung: Stadt Mannheim

Laut der Planungen, über die Puhl beim Jahresgespräch der Uni im vergangenen Oktober sprach, ist als nächstes der Ehrenhof-West an der Reihe – einer der ältesten Teile des Barockschlosses. Weiter im Plan geht es 2026 mit dem Ehrenhof-Ost, in dem sich auch das Café befindet, dem Westflügel (Richtung Eisstadion) und dann dem Ostflügel (Richtung Hauptbahnhof). Bis 2030 sollen die Arbeiten erledigt sein.

Weil ab 2026 aufgrund der Sanierungsarbeiten zahlreiche Hörsäle und Büros wegfallen, müssten bis dahin Ausweichgebäude stehen – eben die im Friedrichspark. Denn gerade Räume, die groß genug für Hörsäle sind und dann auch noch in benötigter Stückzahl, seinen in Mannheim nicht anzumieten, so Puhl. Die Projektgegner, die sich in der Bürgerinitiative "Rettet den Friedrichspark" zusammen getan haben, wollen die Anlage erhalten und befürchten durch die Gebäude eine Verschlechterung des Stadtklimas. In einem weiteren Kompromiss verzichtete die Universität auf das vierte Gebäude.

Der Rahmenplan, über den die Mitglieder des Hauptausschusses abgestimmten, sah nur noch drei Gebäude vor, die jetzt weiter auseinander liegen. "Der Plan zeigt auch deutlich, dass die drei geplanten Gebäude wesentlich weniger Fläche versiegeln, als das Eisstadion, das jetzt dort steht", erklärte Thomas Puhl.

Das wollte Stadtrat Roland Weiß (Mannheimer Liste) nicht gelten lassen. Für ihn ist die Zustimmung zu den Erweiterungsplänen eine vertane Chance, wirklich etwas für das Stadtklima zu tun. "Wir müssen abwägen; Was braucht die Stadt, was braucht die Uni", erklärte er. Seine Fraktion werde höchstens einem Bau von zwei Gebäuden zustimmen. Weil der Plan das nicht vorsieht, sei man dagegen. Isabel Cademartori (SPD) verwies auf den harten Wettbewerb zwischen den Universitäten. "Wir müssen den Wert der Wissenschaft schätzen und die Uni stärken", betonte sie. Zudem habe der Friedrichspark wie er jetzt aussieht, keine hohe Aufenthaltsqualität. Die Mehrheit der Stadträte sahen das ebenso und stimmten für den Rahmenplan.

Das freute den Unirektor, denn die Zeit ist knapp. Damit das Bauvorhaben realisiert werden kann, muss es in den Landeshaushalt aufgenommen werden. Eine Verzögerung hätte diese Chance verkleinert. "Die drei Gebäude müssen aber 2026 stehen", betonte Puhl. Für das vierte Gebäude, das unter anderem Sporträume beherbergen soll, wird nun eine Standort im Jungbusch gesucht.