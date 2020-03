Mannheim. (pol/mün) Auf der Bundesstraße B38a bei Mannheim kommt es in Richtung Neckarau am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 15 Uhr ereignete sich auf Höhe der SAP-Arena ein Unfall, an dem 7 Fahrzeuge beteiligt sind.

5 Personen wurden verletzt, teilt die Polizei am Abend. Sie wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von knapp 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr.

Die Ermittler des Verkehrsdienstes Mannheim (Rufnummer 0621/1744222) suchen nach Zeugen der Unfälle.

Update: 6. März 2020, 21.40 Uhr