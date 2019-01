Mannheim. (pol/mare) Was will der Dieb mit dieser "Beute"? Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag in der Neckarstadt nämlich einen kleinen Hund, der im Vorraum eines Supermarktes angebunden war, gestohlen. Das berichtet die Polizei.

Aber von vorne: Eine 59-jährige Frau ging kurz vor 14 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Waldhofstraße zum Einkaufen und band ihren Hund - einen Chihuahua-Pinscher-Mix, der auf den Namen "Gizmo" hört - im Vorraum des Marktes an. Die Marktleiterin bemerkte kurz darauf den angeleinten Hund aufmerksam und fragte nach dessen Besitzer.

Daraufhin meldete sich ein Mann bei ihr und gab vor, Mitarbeiter des Tierheims zu sein und dass er den Hund nun mitnehme. Entgegen aller Aufforderungen weiterer Kunden, den Hund sitzenzulassen, nahm dieser das Tier an sich und verschwand in Richtung Lortzingstraße.

Der Mann, bei dem noch eine Frau war, wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, schlank, dunkelblonde Haare. Er trug eine graue Kapuzenweste.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Begleiterin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Telefon 0621/33010, zu melden.