Mannheim. (pol/mare) Eine unschöne Begegnung hatte eine Jugendliche am Montagabend in der Innenstadt. Ihr begegnete nämlich ein Exhibitionist, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 22 Uhr ging die 17-Jährige mit ihrem Hund spazieren. In der Plankenhofpassage im Quadrat P6 wurde sie von einem Unbekannten angesprochen, worauf sie eine zurückweisende Handbewegung in dessen Richtung machte. Daraufhin machte der Mann in Englisch auf seinen Penis aufmerksam und zeigte ihn der Jugendlichen.

Danach ging der Unbekannte in Richtung eines Baumarktes im Quadrat R5.

Er wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,65 Meter groß, um die 40 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen mit dunklen mittellangen Haaren. Er trug eine braune Jacke mit Kapuze und hatte eine rote TK Max Tüte dabei.

Wer zu diesem Fall etwas bemerkt hat, kann sich an die Polizei wenden. Und zwar unter der Rufnummer 0621/1744444.