Mannheim. (pol/mare) Das Sonnenbad einer 23-jährigen Frau endete am Samstagnachmittag auf sehr unschöne Weise. Wie die Polizei mitteilt, wurde die junge Frau am Altrhein nämlich von einem Unbekannten belästigt.

Die 23-Jährige hatte sich am Nachmittag auf eine von der Straße nicht einsehbare Plattform unterhalb der Sandhofer Straße etwa in Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Altrheinstraße" gelegt. Gegen 15.30 Uhr näherte sich der Unbekannte und sprach sie an. Nachdem die Frau ein eindeutiges "Angebot" des Mannes abgelehnt hatte, begann sie, sich anzuziehen.

Daraufhin trat der Fremde an die Mannheimerin heran und wurde zudringlich. Die 23-Jährige setzte sich zur Wehr und rief um Hilfe, bis ein Radfahrer auf das Geschehen aufmerksam wurde und der Frau zu Hilfe kam. Der Täter ergriff die Flucht.

Er wurde wie folgt beschrieben: Er hatte einen dunklen Teint, seitlich kurz rasiertes schwarzes Haar, auffallend große Hände und eine athletische Figur und wirkte durchtrainiert. Er war etwa 1,80 Meter groß und 20 bis 25 Jahre alt. Er trug eine kastenförmige Sonnenbrille, eine dunkle kurze Hose sowie ein graues quer-gestreiftes Tanktop. Unterwegs war er mit einem auffällig grell lackierten Fahrrad (orange-roter Neon-Farbton).

Nach dem Vorfall flüchtete der Mann auf dem Fahrrad in Richtung Luzenberg.

Die wegen versuchter Vergewaltigung ermittelnde Kriminalpolizei bittet Zeugen der Tat oder Personen, welchen der Tatverdächtige auf dem Weg zur Tatörtlichkeit bzw. der Flucht von dort aufgefallen ist, um telefonische Meldung unter 0621/1744444.