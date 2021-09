Mannheim. (alb) Der entgleiste Kesselwagen im Mannheimer Rangierbahnhof ist am Donnerstag geborgen worden. Der mit einer giftigen Chemikalie beladene Wagen war am Dienstagabend umgekippt (die RNZ berichtete). Bei dem Inhalt des Waggons handelte es sich um 65 Tonnen Methylchlorid, ein brennbares Gas. Zu einem Produktaustritt kam es nicht.

Wie die Feuerwehr Mannheim mitteilte, wurde noch in der Nacht zu Mittwoch der Wagen gegen weiteres Kippen gesichert und die beiden Hilfskrane der DB-Notfalltechnik aus Fulda angefordert. Zusammen mit der Werkfeuerwehr der BASF wurde dann das Umpumpen des Methylchlorids in einen anderen Kesselwagen vorbereitet. Die Aktion begann am Mittwochabend gegen 22 Uhr, die Arbeiten dauerten bis zum Donnerstagvormittag an – wurden in der Nacht aber unterbrochen, um den umgekippten Waggon mit den beiden Kranen aufzurichten.

Um Restmengen an Methylchlorid, die nicht umgepumpt werden konnten, gefahrlos zu entsorgen, wurde neben einem möglichen Verbrennen der Restmengen über eine mobile Fackel – dies wurde vorsorglich auch angekündigt – auch ein Ausgasen in die Umwelt in Betracht gezogen. Letztlich drückten die Einsatzkräfte das restliche Gas jedoch mit Stickstoff in einen weiteren Kesselwagen. Insgesamt hätten bis zu sieben Trupps unter Atemschutz bereitgestanden.

Insgesamt dauerte der Einsatz knapp 50 Stunden, an dem im Wechsel mehr als 100 Kräfte der Feuerwehr beteiligt waren. Die Bundespolizei ermittelt gegen einen 49 Jahre alten Mann. Dieser soll nach Angaben der Behörde den Bahnverkehr am Rangierbahnhof gefährdet haben.

Update: Freitag, 17. September 2021, 18.45 Uhr

Umgekippter Kesselwagen löste Großeinsatz im Rangierbahnhof aus

Mannheim. (pol/lyd) Am Dienstagabend kam es im Rangierbahnhof Mannheim zu einem Betriebsunfall. Wie die Polizei mitteilt, kippte in Folge eines Fehlers im Rangierbetrieb, ein Kesselwagen um, der mit 65 Tonnen Methylchlorid beladen war. Zu einem Gefahrgutaustritt kam es nicht.

Foto: Feuerwehr Mannheim

Am heutigen Mittwoch wird das Gefahrgut durch die Feuerwehr Mannheim sowie durch die Werksfeuerwehr der BASF umgepumpt. Anschließend soll der Wagen mithilfe von Schienenkränen der Deutschen Bahn aufgerichtet werden.

Bis zum Abschluss der Maßnahmen bleiben einzelne Gleise im Rangierbahnhof gesperrt. Zusätzlich wird der Absperrradius von 100 Metern aufrechterhalten. Wann genau die Maßnahmen abgeschlossen sind, ist derzeit nicht absehbar, so die Polizei weiter.

Foto: Feuerwehr Mannheim

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe ermittelt derzeit gegen einen 49-jährigen Deutschen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs. Darüber hinaus kann zu den laufenden Ermittlungen derzeit jedoch keine weitere Auskunft gegeben werden. Die Schadenshöhe ist ebenso Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Im Einsatz waren bislang Kräfte der Feuerwehr Mannheim, des Rettungsdienstes, ein Notfallmanager der Deutschen Bahn sowie Beamte von Landes- und Bundespolizei.