Mannheim. (RNZ) Nach seinen spektakulären Stadien- und Arenen-Touren mit mehr als einer Million Zuschauern, mussten die Fans lange auf Udo Lindenberg live verzichten. 2019 war der Star-Rocker zuletzt in Mannheim und vereinte seine Fans aus der gesamten Region. Jetzt ist Udo mit einem neuen Album "Udopium" zurück.

In 13 Städten wird er vom Mai bis Juli 2022 unterwegs sein. Dann auch am 31. Mai in der Festhalle Frankfurt und am 9. Juli in der SAP Arena Mannheim. Mitbringen wird Lindenberg für das große Rockrevue neben bekannten und brandneuen Songs, das Panikorchester, das Action-Theater und Überraschungsgäste, die mit ihm das Wiedersehen auf der Bühne zelebrieren werden.

Der allgemeine Vorverkauf startet bei allen bekannten Stellen ab Freitag, 5. November, um 11 Uhr. Der exklusive Eventim-PreSale startet bereits am Mittwoch, 3. November, um 11 Uhr.