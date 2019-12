Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. In der Kreativküche des Gourmet-Restaurants Emma Wolf steht naturgemäß der Genuss für Leib und Magen im Mittelpunkt. Doch was die Kunden des Mannheimer Einkaufszentrums Q 6/Q 7 im Bistro diesmal serviert bekommen, ist ein Ohrenschmaus – wenn auch ein recht lauter: Vier Mitglieder des Rhythmus-Ensembles Stomp rühren die Werbetrommel für das Winterfestival im Rosengarten, das vom 26. Dezember bis 4. Januar stattfindet, und bei dem Stomp auftritt.

Arbeitsgerät müssen Cammie Griffin, Phil Batchelor, Ian Vincent und Dominik Schad nicht lange suchen. Es sind Utensilien fürs Kochen. Schüsseln, Löffel, Pfannen, Töpfe, Eimer, Deckel und sogar die Spüle müssen herhalten für den wummernden Spaß. Für den aus Worms stammenden Dominik Schad ist der Auftritt in Mannheim quasi ein Heimspiel. Er ist kein gewöhnlicher Schlagzeuger, war er nie. Seit er als Kind zu trommeln begonnen hat, sucht er nach Alternativen im Rhythmus. Und doch geht Schad zunächst den üblichen Weg eines Drummers. In der Musikschule holt sich der Junge die ersten Ideen, schließt sich dann der örtlichen Kapelle an, spielt in Bands und Orchestern.

Hintergrund Das diesjährige Winterfestival im Mannheimer Rosengarten bestreiten die Ensembles von Stomp, Irish Celtic und Ballet Revolución mit ihren aktuellen Shows sowie der Chor African Angels mit einem Konzert. Irish Celtic: Donnerstag, 26. Dezember, um 20 Uhr. Stomp: Samstag, 28. Dezember, um 20 Uhr, Sonntag, 29. Dezember, um 15 Uhr, Montag, 30. Dezember, um 20 Uhr sowie Dienstag, 31. Dezember, um 19 Uhr. African Angels: Donnerstag, 2. Januar, um 20 Uhr. Ballet Revolución: Freitag, 3. Januar, um 20 Uhr, Samstag, 4. Januar, um 15 und um 20 Uhr. Tickets gibt es in den RNZ-Geschäftsstellen oder im Internet unter www.bb-promotion.com sowie www.rosengarten-mannheim.de gol

Er gibt bald selbst Unterricht und studiert sieben Semester lang Schlagwerk. Mit einem Schlag wird alles anders: Schad wird nach einem Vorstellungstermin in London festes Mitglied bei Stomp. Bis heute ist Schad der einzige Deutsche unter den weltweit etwa 100 Kollegen. "Ich lebe jetzt meinen Traum vom Schlagzeugspielen und war schon als Kind ein großer Fan von Stomp. Ich wollte unbedingt dahin und jetzt kann ich mir nichts anderes mehr vorstellen - zumindest für die kommenden Jahre", erzählt der heute 30-jährige Stomper im RNZ-Gespräch. Und das Geheimnis des weltweiten Erfolgs? Der Reiz für die Zuschauer liege in der Einfachheit. "Alle Gegenstände auf der Bühne lassen sich in einem Baumarkt kaufen, man kann also alle Rhythmen zu Hause nachspielen", erklärt er weiter. So gekonnt wie Schad mit seinen Händen auf Wangen, Oberschenkel, Bauch und Brustkorb den Takt vorgibt, lernt man aber nicht im Schnellkurs. "Dafür braucht es jahrelanges Training und ein wenig Talent", sagt der Künstler bescheiden.

Er und die sieben anderen Musiker vom aktuellen Europa-Tour-Ensemble verblüffen mit immer neuen Klangwelten, die sie allein mit Alltäglichem, ihrem Körper und ihren Schlagzeugstöcken erschaffen. Instrumente Fehlanzeige. Fingerschnippen, Mülltonnenklappern und Streichholzschachtelrasseln bringen sie während der Show auf die Bühne. Hier wird dann gesprungen, gehämmert und gerutscht, alles mit einem gehörigen Schuss Komödiantentum. Gebrauchsgegenstände werden im Handumdrehen zu swingendem Müll und sinfonischem Schrott umgepolt - und zu einer Art Gesamtkunstwerk zwischen Plastikeimer-Adagio und Abflussrohr-Crescendo.