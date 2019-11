Mannheim. (pol/mün) Ein 51-jähriger Mann wurde am Montagabend gegen 19 Uhr von drei unbekannten Männern im Stadtteil Schönau attackiert. Sie traktierten den Mann in der Friedrich-Dürr-Straße mit Faustschlägen am ganzen Körper. Hierbei fiel dem 51-Jährigen sein Geldbeutel zu Boden, aus dem einer der Täter über hundert Euro entwendet haben soll.

Anschließend ergriffen die Unbekannten die Flucht. Der 51-Jährige erlitt mehrere kleinere Verletzungen, lehnte laut Polizei aber eine ärztliche Behandlung ab.

Die Täter sollen sich auf Ukrainisch unterhalten und Arbeitskleidung getragen haben.

Ein Angreifer sei etwa 45 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, habe eine dicke Figur, helle Haut, kurze dunkelblonde Haare sowie einen dunkle 3-Tage-Bart. Er sei "Igor" genannt worden.

Ein zweiter Täter sei etwa 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schlank und glattrasiert und sei "Daniel" genannt worden.

Der Dritte sei etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur und habe kurze blonde Haare und eine Brille getragen.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen unter der Rufnummer 0621/777690 melden.