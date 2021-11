Mannheim. (pri/RNZ) Bereits am Samstag informierten Spaziergänger die Berufstierrettung Rhein-Neckar aus Mannheim darüber, dass offenbar ausgesetzte oder ausgebüxte Meerschweinchen samt Jungtieren an einer Gartenanlage entdeckt worden seien.

Den angerückten Berufstierrettern gelang es am Samstag und Sonntag, insgesamt fünf Meerschweinchen einzufangen. Da weitere Meerschweinchen gesichtet wurden, rückten die Einsatzkräfte am Montag erneut aus.

Am Einsatzort angelangt schnitten sie mit Heckenscheren das Gestrüpp zurück, um eventuell weitere Meerschweinchen zu sichten. Eines der Meerschweinchen ergriff beim Anblick der Tierretter die Flucht in ein Stoppelfeld, wo es dann eingefangen und in eine Transportbox gesetzt werden konnte.

Um weitere Meerschweinchen anzulocken, hatte einer der Retter sich ein Video samt Merschweinchen-Geräuschen auf sein Smartphone geladen, welches er ins Gebüsch legte, um so die Tiere zu animieren, sich zu zeigen. Leider war dieser Versuch nicht von Erfolg gekrönt und nach etwa 90 Minuten wurde der Einsatz vorerst eingestellt.

Nach insgesamt fünf Stunden und viel Geduld konnten die Tierretter dann noch ein Tier einfangen, nachdem sie sich vor dem Gebüsch auf die Lauer gelegt hatten.