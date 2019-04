Mannheim. (pol/mün) War das nur Notwehr, was da in der Nacht zu Samstag in der Mannheimer Innenstadt geschah? Die Folgen der Auseinandersetzung sind, dass ein 32-Jähriger mit Stichwunden in eine Mannheimer Klinik eingeliefert und operiert werden musste.

Der 32-Jährige war als Fahrgast in einem Taxi unterwegs. Laut Polizeibericht kam es gegen vier Uhr zu der Situation, dass er sich um die Taxikosten drücken und aus dem Staub machen wollte. Dabei sei er den Taxifahrer auch körperlich angegangen.

Bei der anschließenden Auseinandersetzung kam ein 23 Jahre alter Mann dem Taxifahrer zu Hilfe. Laut Polizei ging es "dermaßen heftig zur Sache", dass auch ein Messer zum Einsatz kam. Dabei wurde der 32-jährige Taxi-Preller verletzt.

Der Helfer mit dem Messer gab der Polizei gegenüber an, dass er sich mit der Stichwaffe nur zur Wehr gesetzt habe.

Das werden nun die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt herausfinden müssen. Es geht sowohl um gefährliche Körperverletzung wie auch den Versuch, den Taxifahrer nicht zu bezahlen.