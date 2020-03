Mannheim-Neckarstadt. (pol/rl) Zu einem Überfall auf eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße kam es am Montagabend. Laut Polizeibericht betrat der Täter kurz nach 19 Uhr den Verkaufsraum, ging zielstrebig zur Kasse. Er bedrohte den Angestellten mit einer schwarzen Pistole und forderte ihn auf, das Bargeld aus der Kasse und Zigaretten zu übergeben. Der Angestellte gab ihm das Bargeld und zehn Packungen Zigaretten, wonach der Täter eilig die Tankstelle verließ und in Richtung Bonifatius-Kirche flüchtete.

Der Täter soll rund 1,75 Meter groß sein und eine normale Statur haben. Er trug eine helle Jeans und einen hellen Kapuzenpulli. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Vor dem Gesicht hatte der Täter eine schwarze Skimaske und eine verspiegelte Sonnenbrille. Er sprach akzentfreies Deutsch. Bei der Waffe soll es sich um eine schwarze Pistole gehandelt haben.

Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Täter verlief ergebnislos. Hinweisgeber können sich an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174-4444 wenden.