Mannheim. (pol/mare) In Mannheim hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall auf den Straßenbahnschienen ereignet. Das berichtet die Polizei.

Demnach sei es in der Bismarckstraße in Höhe des Quadrats L2 in Richtung Hauptbahnhof zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Lkw gekommen. Der Fahrer eines Mercedes Benz-Lkw fuhr kurz nach 17 Uhr in Höhe von L2 von der rechten auf die linke Spur und übersah hierbei einen herannahenden Peugeot, welcher dadurch um seine eigene Achse gedreht und in den Schienenbereich geschoben wurde.

Der Straßenbahnverkehr musste aufgrund dessen für gut 20 Minuten gesperrt werden. Zum Glück wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe beträgt 5000 Euro.

Update: Donnerstag, 16. Mai 2019, 20.29 Uhr