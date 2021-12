Mannheim. (pol/mare) Eine Fußgängerin wurde am Dienstagabend in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.30 Uhr bewegte sich eine 86-jährige Fußgängerin am Rande des Gleisbereichs der Rheingoldstraße. Hier stolperte sie und geriet mit den Beinen in den Gleisbereich, wo sie von einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 3 erfasst wurde. Die Frau wurde aber nur leicht an den Beinen verletzt. Ihre Verletzungen wurden in einer Mannheimer Klinik behandelt.

Durch den Unfall erlitt die 20-jährige Fahrerin der Straßenbahn einen leichten Schock. Weitere Verletzte waren nicht zu verzeichnen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Rheingoldstraße zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 22.09 Uhr