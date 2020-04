Auch Jagdhunde sind künftig in Mannheim von der Hundesteuer befreit. Foto: Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Tierheimleiter Herbert Rückert fällt ein Stein vom Herzen: "Die Chance, einen unserer Hunde zu vermitteln, ist jetzt deutlich größer." Mehrheitlich hat der Gemeinderat beschlossen, alle Tierheimhunde von der Steuer zu befreien. Auch so genannte Listenhunde, die 648 Euro im Jahr kosten würden, werden mit der neuen Satzung berücksichtigt. Rund 20 Vierbeiner dieser Rassen beherbergt das Asyl auf der Friesenheimer Insel momentan. "Diejenigen, die wir an einen neuen Halter weitergeben, haben die Verhaltensprüfung bestanden und sind nicht mehr als gefährlich einzustufen. Wir haben sie auf unserem neuen Trainingsplatz geschult und resozialisiert", so Rückert.

Der Weg zum Gemeinderatsvotum war allerdings kein leichter. Im Prinzip war schon in der Haushaltsdebatte im Dezember eine Steuerbefreiung für Listenhunde wie Bullterrier oder Pitbull auf den Weg gebracht worden. Zur Überraschung von Antragsteller Andreas Parmentier (Tierschutzpartei) hatte die Stadtverwaltung jedoch diesen Passus in ihrer Vorlage gestrichen. Ihr Argument: Man wolle die Haltung dieser Tiere nicht fördern. Zurzeit sind 165 Kampfhunde und andere "gefährliche Hunde" beim Ordnungsamt Mannheim registriert. Nicht erfreut zeigte sich Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) in der auf YouTube live übertragenen Sitzung von einem Änderungswunsch der Fraktion LiParTie (Die Linke, Die Partei und Tierschutzpartei).

"Die Eindämmung der Haltung dieser Hunde mittels der hohen Hundesteuer hat nicht verhindert, dass sich Halter zunächst einen Listenhund von Züchtern holen. Falls sie mit dem Hund nicht umgehen können, landet er im Tierheim", so Parmentier. Dadurch verkehre sich die Wirkung einer hohen Besteuerung in das Gegenteil. Sie verhindere die Vermittlung aus dem Tierheim und sei auch verantwortlich für die Pflegekosten, die oft zeitlebens von der Stadtkasse getragen werden müssten. Nur mit einer Steuerbefreiung für alle Hunde werde die "Schutzeinrichtung" finanziell entlastet. Gegen die Stimmen von CDU und AfD billigte die Mehrheit des Gremiums die erneute Satzungsänderung. Sie soll nun zeitnah vorgenommen werden, damit das Tierheim nach vier Monaten Wartezeit juristisch auf der sicheren Seite steht. "Wir hatten schon Anfragen, konnten aber leider noch nicht handeln", berichtet Herbert Rückert.

Kontrovers diskutiert wurde auch die Steuerbefreiung für Jagdhunde, die auf Wunsch von SPD und CDU in die Hundesteuersatzung aufgenommen werden sollte. CDU-Fraktionschef Claudius Kranz begründete dieses "Bonbon für Waidmänner": "Die Jäger üben eine öffentliche Funktion aus, denn sie vermeiden eine Überpopulation in unseren Stadtwäldern." Gegen die Stimmen der Grünen und LiParTie wurde der Antrag angenommen. Laut Stadt Mannheim sind lediglich sieben heimische Jäger von der Bevorzugung betroffen.