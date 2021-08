Aufgrund des Kohleausstiegs sind die Tage des GKM gezählt: Bereits in neun Jahren könnte Schluss sein. Foto: Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Spätestens 2033 ist Schluss, dann muss das Großkraftwerk Mannheim (GKM) den Betrieb einstellen. Möglicherweise sogar drei Jahre früher, wie Georg Müller, der Vorstandsvorsitzende des Betreibers MVV, jetzt im Hauptausschuss des Gemeinderats sagte. Hintergrund sind Klimaschutzziele, die die Bundesregierung jüngst verschärft hat. Und nach der Bundestagswahl könnten die Grünen mit am Kabinettstisch sitzen, die einen Ausstieg bis 2030 aus der ihrer Meinung nach "schmutzigsten und klimaschädlichsten Form der Energieerzeugung" fordern. Auch Müller geht mittlerweile davon aus, dass das GKM in neun Jahren "nicht mehr da" sein wird.

Das erhöht den Druck bei der Suche nach Alternativen. Denn aktuell erzeugt das Großkraftwerk noch die meiste Fernwärme und versorgt damit 160.000 Haushalte in der Quadratestadt, Heidelberg und dem Raum Schwetzingen. Für immerhin 50 Prozent der Leistung hat die MVV eine Ersatzlösung gefunden. In einem ersten Schritt hat das Unternehmen die Müllverbrennungsanlage auf der Friesenheimer Insel angebunden, spätestens 2024 wird das benachbarte Biomassekraftwerk folgen, teilt der Konzern mit. Und die restlichen 50 Prozent?

Laut Technik-Vorstand Hansjörg Roll prüft die MVV den Einsatz einer Flusswärmepumpe, die dem Wasser Wärme entzieht. "Das ist jedoch nicht die wirtschaftlichste Option und sie hängt auch von den Ergebnissen der Untersuchung weiterer Technologien ab", sagte er. An dieser Stelle kommen zwei bis drei Geothermiewerke ins Spiel, die die MVV und EnBW gemeinsam betreiben wollen. Derzeit laufen bei der Suche nach geeigneten Standorten Messungen in dem 270 Quadratkilometer großen Erkundungsgebiet "Hardt".

Die Geothermie ist zwar umweltfreundlich und weitgehend emissionsfrei, aber wegen möglicher Erschütterungen und Schäden an umliegenden Gebäuden umstritten. Das Firmenkonsortium wird also noch viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Müller versprach bei der Sitzung, die Pläne nicht gegen den Widerstand der Bürger durchsetzen zu wollen.

Eine weitere große Frage ist, ob wegen der neuen Anlagen und Technologien der Fernwärmepreis steigen könnte. Bei der Vorstellung der Geothermiepläne Ende Mai wollte keiner der Beteiligten Zahlen nennen. Nur so viel: "Ich gehe davon aus, dass die Fernwärme in Zukunft bezahlbar bleiben wird", sagte MVV-Projektleiter Matthias Wolf. Im Hauptausschuss kündigte Hansjörg Roll nun an, dass sich das Preisniveau erhöhen werde.

Indes machte sich unter den Stadträten die Sorge breit, wie es nach dem Kohleausstieg für die 550 GKM-Mitarbeitenden weitergeht. Vorstandschef Müller sagte, es liefen bereits Gespräche über einen Sozialtarifvertrag. "Abgesehen davon werden gut ausgebildete Leute bei der Wärmewende händeringend gesucht."