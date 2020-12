Mannheim. (oka) Ende November hat die RNZ über den Eishockeyspieler Stefano Ferrara und seinen Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs berichtet. Der 22-jährige Neckarauer erkrankte 2017, kurz nachdem ihn das kanadische Eishockeyteam der Bradford Rattlers angefragt hatte.

Ferrara unterzog sich mehrfach Operationen und Chemotherapien, doch ohne Erfolg. Er hoffte auf eine Therapie in den USA. Seine Familie und Freunde sammelten Spenden, um die teure Behandlung und den Aufenthalt in den USA bezahlen zu können. Am Montag erreichte die Redaktion die traurige Nachricht, dass Stefano Ferrara seinem schweren Krebsleiden erlegen ist.

Update: Montag, 14. Dezember 2020, 19.45 Uhr

Stefano Ferrara braucht Hilfe im Kampf gegen den Krebs

Der 22-Jährige hofft auf Spenden für eine teure Therapie in den USA. Prominente Unterstützung erhält er von den Adlern und Bülent Ceylan.

Von Manfred Ofer

Mannheim. Das Leben kann grausam sein. Eine Erfahrung, die Stefano Ferrara in den vergangenen vier Jahren dreimal gemacht hat. So oft wurde bei dem 22-Jährigen bereits ein schweres Krebsleiden diagnostiziert. Immer wieder hat er sich mit einem enormen Willensaufwand zurück ins Leben gekämpft, doch die Krankheit will ihn einfach nicht aus ihren Fängen entlassen. Seine letzte Hoffnung setzt der Neckarauer jetzt auf eine Therapie in den USA, die allerdings sehr teuer ist. Das Geld wollen seine Angehörigen und Freunde mithilfe von Spenden zusammenbringen.

"Aufgeben ist für mich keine Option", wird Stefano Ferrara nicht müde zu betonen. Sein unbändiger Lebenswille hat ihm nicht nur die Kraft gegeben, die für ihn schwere Zeit bisher durchzustehen, sondern auch noch viele Menschen inspiriert. Angehörige, Freunde und Bekannte ziehen an einem Strang, um dem an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankten jungen Mann zu helfen. Denn die Kosten für eine spezielle Antikörpertherapie in den USA sowie Medikamente und Unterbringung in Übersee belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro.

Ursprünglich hatte er geplant, mit seiner Familie nach Barcelona zu fahren, wo die Therapie ebenfalls angeboten wird. Dort findet sie jedoch nur bei Patienten unter 18 Jahren Anwendung. In den USA ist das anders, aber eben auch weitaus kostspieliger. Die Summe, die dafür aufgebracht werden müsste, ist ernüchternd. Doch auch hier zählt für Stefano der Grundsatz: Niemals aufgeben.

Eine Einstellung, die ihn schon während seiner aktiven Laufbahn als Eishockeyspieler mit großem Erfolg übers Eis getragen hat. Stefano hat 15 Jahre lang beim Mannheimer ERC gespielt und brachte es bis zum Kapitän der Jungadler. Zuletzt spielte er für die Eisbären Eppelheim. Als er vor drei Jahren eine offizielle Anfrage vom kanadischen Team der Bradford Rattlers bekam, musste er schweren Herzens absagen, da er zu diesem Zeitpunkt schon gegen den Krebs ankämpfte. "Für mich ist ein Traum geplatzt, weil jeder Eishockeyprofi den Wunsch hat, einmal in Kanada oder in den USA zu spielen", erinnert sich Stefano an das damalige Gefühlskarussell.

Am 8. März 2017 stellte die Krebsdiagnose im Diakonissenkrankenhaus mit einem Schlag sein Leben auf den Kopf. Doch Stefano hörte nicht auf, an ein Happy End für sich und seine Familie zu glauben. Nur ein paar Tage später unterzog er sich bereits einer Operation. Es folgten Monate der Chemotherapie. Sein Lebenswille war so stark, dass er noch in dieser Zeit wieder mit dem Training begann und im Jahr darauf als Kapitän seines Teams auf dem Eis stand. Der Krebs schien besiegt, doch die Freude währte nicht lang. Im Jahr darauf kam die Krankheit zurück, und das Martyrium wiederholte sich. Stefano überstand erneut Chemo und OP. Wieder schien alles gut zu werden, bis ihn im November 2019 zum dritten Mal eine niederschmetternde Diagnose ereilte. Diesmal wurde ihm eröffnet, dass man den Krebs nur noch verlangsamen könne, da er Metastasen in den Lymphknoten gestreut habe. "Ich habe so geweint, doch ich weiß, ich bin stärker als der Krebs", gibt sich Stefano ungebrochen und motiviert so auch die Menschen, die ihn lieben.

So wurde auf der populären Internetseite "GoFundMe" ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Auch sein alter Verein, die Mannheimer Adler, spendeten für die erhoffte Behandlung. Prominente, darunter der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan und der Sänger Pietro Lombardi, setzen sich ebenfalls für ihn ein. Seine Familie hat eine Aktion ins Leben gerufen, an der sich Unternehmer in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region beteiligen können, indem sie in ihren Geschäften Spendendosen mit Stefanos Konterfei aufstellen. Zu finden sind sie mittlerweile in einigen Shops im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 in der Innenstadt, ebenso im Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim und in den Apotheken in Neckarau.

"Wir tun alles, was möglich ist", macht sein Bruder Vittorio Ferrara deutlich, der bei einer Vielzahl von Aktionen federführend ist. Wertvolle Unterstützung erfährt er von Claudia Curci, einer Freundin der Familie, die sich um Kontakte in Heidelberg bemüht, wo sie in einer Zahnarztpraxis tätig ist. Vittorio verweist aber auch darauf, dass die derzeitigen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie ihre Bemühungen erschweren: "Dadurch, dass Cafés, Restaurants und Clubs geschlossen haben, fallen viele Benefizaktionen wie Konzerte weg, mit denen wir für unser Anliegen eine größere Öffentlichkeit schaffen könnten." Dennoch wollen er und die anderen weitermachen, weil aufgeben niemals eine Option sein kann. Und Optimismus ist genau die Energie, die die Welle der Hilfsbereitschaft derzeit stetig wachsen lässt.

Info: Wer Stefano unterstützen möchte, kann eine Spende an das folgende Konto entrichten: BB Bank, Stefano Ferrara, IBAN: DE31 6609 0800 0008 3858 15, Verwendungszweck: Stefano Ferrara #fightwithme. Die Crowdfunding-Seite ist unter www.gofundme.com/f/spende-fur-stefano039s-kampf-fightwithme zu erreichen.