Mannheim. (RNZ) Er ist schon seit Langem aus der Metropolregion Rhein-Neckar nicht mehr wegzudenken: der Mannheimer Hubschrauber "Christoph 53” der DRF Luftrettung. Flogen die Besatzungen anfangs rund 300 Einsätze im Jahr, rücken sie heute, zum 35. Geburtstag der Station in der Quadratestadt, mehr als drei Mal so oft aus.

Ob ein zeitkritischer Transport an Bord der "fliegenden Intensivstation” in die Universitätskliniken Heidelberg oder Mannheim oder ein schwerer Unfall in einem abgelegenen Tal des Odenwaldes – "Christoph 53" ist schnell zur Stelle, wenn ein Mensch in Not ist. Gleich der erste Einsatz der vor 35 Jahren gerade neu am Flughafen Neuostheim angekommenen Besatzung galt einer der jüngsten Patientinnen. Ein frühgeborenes Mädchen musste im Inkubator, dem sogenannten Brutkasten, von Landau in die Heidelberger Uniklinik transportiert werden.

Der erste Hubschrauber in Mannheim war eine Ecureuil („Eichhörnchen“) AS 350. Foto: DRF

Auch heute noch gehören medizinisch hochanspruchsvolle Einsätze zu den regelmäßigen Aufgaben der Besatzung, wie Martin Beitzel, Stationsleiter und Pilot, laut einer aktuellen Mitteilung erläutert: "Unsere Station war die deutschlandweit erste, bei der alle unsere Notärzte und Notfallsanitäter in erweiterten invasiven Notfalltechniken geschult wurden. Das heißt, dass sie Patienten mit starkem Blutverlust, zum Beispiel bei Stichverletzungen, schon am Einsatzort stabilisieren und die Blutung stoppen können. Das kann die entscheidende überlebenswichtige Zeit für den Transport in eine Spezialklinik bringen”, so Beitzel.

Blut rettet auch Leben, seit 2019 in der Region um Mannheim bereits direkt am Unfallort und nicht erst in der Klinik. Möglich hat dies eine Kooperation zwischen dem DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen und der DRF Luftrettung gemacht. Die Besatzung von "Christoph 53” hat seitdem eine neue Versorgungsmöglichkeit zur Hand: Sie kann Patienten, deren Leben durch einen schweren Blutverlust in Gefahr ist, Blut- und Blutplasma verabreichen. Gerade wenn der Weg in eine geeignete Klinik weit ist, können dies die entscheidenden Minuten für das Überleben sein.

Die Station: "Christoph 53" ist am Flughafen Mannheim stationiert und von Sonnenaufgang (frühestens 7 Uhr morgens) bis Sonnenuntergang einsatzbereit. Die Besatzung kann Orte im Umkreis von 60 Kilometern in maximal 15 Flugminuten erreichen. Das Einsatzgebiet umfasst die Leitstellenbereiche Mannheim, Rhein-Neckar, Bergstraße, Neckar-Odenwald, Karlsruhe, Kaiserslautern, Odenwald, Ludwigshafen, Mainz, Darmstadt, Darmstadt-Dieburg und Landau.

Dank der günstigen Lage im Dreiländereck finden auch länderübergreifende Einsätze in Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern statt. Neben den sogenannten Primäreinsätzen, die das Team direkt an die Notfallstelle führen, werden von den Mannheimer Luftrettern regelmäßig hochanspruchsvolle medizinische Spezialtransporte geleistet, beispielsweise mit dem Inkubator für kritisch kranke Neugeborene.