Von Olivia Kaiser

Mannheim. Bei Temperaturen um die 40 Grad schnell mal einen Schluck Wasser trinken – das wäre eigentlich in diesem Sommer in der Innenstadt kein Problem gewesen. Die Verwaltungsspitze hatte vor etwa einem Jahr dem Gemeinderat zugesagt, Trinkwasserspender zu installieren. Doch bis jetzt ist nicht viel passiert, wie FDP und Grüne jetzt monieren. Lediglich im Einkaufszentrum Q 6/Q 7 hat die "Water is right"-Initiative von Rolf Stahlhofen einen Trinkwasserbrunnen aufstellen lassen.

"Wir sind enttäuscht, dass die Verwaltung es nicht geschafft hat, bei diesem wichtigen Thema in die Pötte zu kommen. Noch nicht einmal die unlesbare Kennzeichnung der Trinkwasserbrunnen am Wasserturm wurde bisher erneuert", kritisierte FDP-Fraktionsvorsitzende Birgit Reinemund. "Da muss mehr von der Stadt kommen. Der einfache Zugang zu Trinkwasser ist gerade mit Blick auf die stärker werdenden Hitzewellen eine einfache doch effektive Maßnahme der Gesundheitsvorsorge für die Bevölkerung."

Die Mannheimer Liberalen gehen noch einen Schritt weiter und möchten, dass auch in öffentlichen Gebäuden Trinkwasser bereitgestellt wird.

"In vielen anderen Ländern sind Auffüllstationen schon heute überall zu finden", erklärt Deniz Gedik, Sprecher der Grünen-Fraktion für Verbraucherschutz. "An Auffüllstationen könnte die hervorragende Qualität unseres Trinkwassers auch unterwegs unkompliziert genossen werden. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmen Anzahl von Sommertagen wäre das gut für Gesundheit und Geldbeutel."

Bereits vor zwei Jahren hat die Gemeinderatsfraktion der Grünen die Einrichtung von Trinkwasserbrunnen auf öffentlichen Plätzen beantragt. Geplant war ein Pilotprojekt für Trinkwasserstationen einzurichten. Paradeplatz, Schloss, Fernsehturm, Hauptbahnhof, Rheinpromenade und der Alte Messplatz könnten die ersten Standorte sein. "Mit mehreren Trinkwasserstationen als erste Piloten sollte geklärt werden, welche Kosten auf die Stadt zukommen", sagt Melis Sekmen, Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Stadtentwicklung. "Dieses Angebot wäre ein großer Beitrag für den Umweltschutz und unsere Gesundheit."

Die Stadt Mannheim habe im Rahmen des Förderprogramms Klimopass einen Antrag zur Errichtung von fünf öffentlichen Trinkwasserspendern gestellt, erklärte eine Stadtsprecherin. Die Pläne sehen vor, diese Spender in zentraler Lage auf dem Paradeplatz, am Wasserturm, vor der Abendakademie, am Alten Messplatz sowie am Luisenpark zu errichten. Durch die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten sich allerdings die Förderzusagen hinausgezögert. Zudem müssen aufgrund der pandemischen Erfahrung die Hygieneanforderungen der Ausgabestellen überprüft werden. "Konventionelle Lösungen wie ein einfaches Ausflussrohr oder Sprinkler reichen nicht mehr aus. Derzeit befinden wir uns in Gesprächen mit dem Fördermittelgeber. Zudem tauschen wir uns mit anderen Städten darüber aus, wie diese das Hygieneproblem lösen."