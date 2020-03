Mannheim. (RNZ) Die Stadt Mannheim verschärft die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und weitet ihre Allgemeinverfügung erheblich aus. Spätestens ab Donnerstag, so heißt es in einer am Dienstagabend verbreiteten Pressemitteilung, sollen der Luisen- und der Herzogenriedpark sowie alle Spielplätze in der Stadt geschlossen werden. Auch das Betreten von Neckarwiese, Rheinwiese und Strandbad ist untersagt, hier soll es Absperrungen geben. Zudem verbietet die Stadt Versammlungen von mehr als zehn Personen.

Die Verwaltung reagiert damit auf eine Ankündigung der Landesregierung, die die mit dem Bund vereinbarten Maßnahmen zur Verlangsamung der Coronakrise per Rechtsverordnung umsetzen will. Diese soll am Mittwoch veröffentlicht werden. Die Stadt geht sogar noch einen Schritt weiter. "Es macht keinen Sinn, Einrichtungen zu schließen, wenn sich dafür an anderer Stelle Menschen in großer Zahl neu begegnen", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. "Wo immer es möglich ist: Bleiben Sie zu Hause! Und wenn Sie sich im Freien aufhalten, dann allein oder mit Ihren Nächsten", appellierte er an die Mannheimer. Alle Treffen und Veranstaltungen von mehr als zehn Menschen werden verboten, die Ämter geschlossen. Wer dringende Angelegenheiten hat, soll sich zunächst telefonisch melden.

Nach der verschärften Allgemeinverfügung sind im Bereich der Gastronomie nur noch Gaststätten zugelassen, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Die Betriebe müssen laut Stadt nicht nur Abstände von mindestens 1,50 Meter zwischen den Gästen schaffen, sondern auch die Personalien der Kunden feststellen und dokumentieren, um mögliche Infektionsketten für einen Monat nachverfolgen zu können. Der Straßenverkauf bleibt zulässig.

Lebensmittelmärkte und andere Einrichtungen dürfen zwar weiter öffnen, ihnen werden allerdings bestimmte Vorgaben zur Einhaltung besonderer Hygienemaßnahmen zum Schutz der Kunden vorgeschrieben. Bereits am Dienstagnachmittag waren zwei wichtige Feste in der Stadt abgesagt worden: die Mannheimer Maimess und das Stadtfest. Das teilte die Event und Promotion Mannheim GmbH mit.

Die Maimess mit insgesamt rund 150 Ausstellern war vom 25. April bis 10. Mai auf dem Neuen Messplatz geplant. In den vergangenen Jahren zog das große Volksfest bis zu 300.000 Besucher aus der ganzen Region an. Das Stadtfest mit fünf Bühnen, Kunsthandwerkermarkt und großem Kinderfest war für das Wochenende vom 29. bis 31. Mai angesetzt.

"Aufgrund der aktuellen Situation ist diese Entscheidung zur Eindämmung des Corona-Virus zum Schutz aller geboten", erklärte Christine Igel, Geschäftsführerin der Event und Promotion Mannheim. "Sollte sich in absehbarer Zeit die Bewertung der Situation ändern, werden wir alle Bemühungen darauf richten, eine Alternative zum Stadtfest zu schaffen", versprach sie.

Kurz setzt derweil auf die Einsicht der Mannheimer. "Je rascher und entschiedener wir jetzt gemeinsam handeln, umso weniger lang werden die Maßnahmen greifen müssen. Deshalb appelliere ich auch an die Unternehmen und andere Betroffene: Sie müssen nicht auf Rechtsverordnungen und Verfügungen warten, handeln Sie schon jetzt."