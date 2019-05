Mannheim. (pol/mün) Wegen eines Brandes in einem Recyclinghof kommt es am Dienstagabend in Mannheim zu einem Einsatz der Feuerwehr. Drei Löschzüge sind nach ersten Informationen im Einsatz.

Gegen 19.23 gab die Stadtverwaltung Mannheim eine Warnung an die Anwohner heraus: Sie sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Die Warnungen wurden über die Smartphone Apps "Nina" und "KatWarn" versendet. Um 20.45 Uhr kam dann die Entwarnung.

Screenshot der Warnung über die App Nina. Zum Vergrößern bitte anklicken.

Betroffen warem die Gebiete Neckarstadt-West und -Ost, Wohlgelegen sowie Innenstadt und Jungbusch.

Die Industriestraße ist deswegen zwischen Fardely- und Pyramidenstraße gesperrt.

Am 16. Mai war in der gleichen Gegend beim Industriehafen ein Feuer bei einem Recyclingbetrieb ausgebrochen. Damals war die Bevölkerung aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen auszuschalten.

Weitere Informationen folgen.

Update: Dienstag, 28. Mai 2019, 20.47 Uhr